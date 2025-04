“L’espressione del mostro” è il nuovo album de Ilmostrodellaband

Fuori su tutte le piattaforme digitali venerdì 4 aprile 2025 per Hot Studio Records (distr. Believe Music Italia) il nuovo album del progetto Ilmostrodellaband dal titolo “L’espressione del mostro”. Il disco contiene 8 canzoni , 5 prodotte da Kazemijazi (producer a Londra) e 3 da Flavio Ferri (Delta V). Tra i brani contenuti, c’è anche la cover di “Spaziale” di Edda. I temi trattati sono autobiografici, spesso riflessioni sulla vita. Si parte dal passato per arrivare a un presente più lucido e consapevole. Sentimenti, emozioni e ricordi si intrecciano in una nuova vita che parte da una nuova casa e da una ritrovata dimensione. Non mancano i tributi alle persone care, con riflessioni sulla morte (“Serenella nel vuoto”, “M.D.”), nonché un brano scritto durante la pandemia COVID (“Virus e catene”). La produzione di Kazemijazi richiama la dark wave, l’elettronica degli anni ’80 e il synth pop. Flavio Ferri si muove sempre sull’elettronica ma con sfumature diverse e costruisce una base con piano e atmosfere eteree sulla cover di Edda.

Scopri il disco: https://bfan.link/l-espressione-del-mostro

BIO:

Ilmostrodellaband è un progetto musicale solista nato nel 2020. È ideato da Tiziano Piu, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Ex fondatore del progetto alternative rock Dorom Dazed, decide di cambiare completamente approccio alla musica e esplorare nuove sonorità. Il primo Ep “L’abbandono” (Hot studio Records) viene rilasciato nel 2022, prodotto da Kazemijazi ed è composto da 5 brani elettropop/rock di stampo indie con richiami agli anni ’80/’90. L’Ep viene scelto dalla testata Sa Scena Sarda come “Disco della settimana” e ottiene buoni riscontri di critica. Seguono alcune date live in Sardegna con Roberto Murru (parti elettroniche/chitarre) e Ludovica Loi (basso)

Il 13 Gennaio 2023 viene rilasciato su YouTube “Nuovi orizzonti” e segna un nuovo inizio, nuove collaborazioni e sonorità diverse dal passato. Il brano è prodotto da Mario Inghes (Silence Kills). Successivamente viene rilasciato il singolo “M.D.” che invece rafforza sempre di più la collaborazione con Kazemijazi e spinge il progetto verso sonorità Dark/Wave.

Il 13 Ottobre 2023 esce il nuovo EP “Lacerata gioventù” che racchiude ulteriori collaborazioni importanti. Il brano “Non Piangere” vanta la produzione di Flavio Ferri (fondatore e componente dei Delta V); la title track è caratterizzata dall’inedita collaborazione con Mario Antonio Nardi (Fellini Band) mentre “Malinconia” e la già edita “Nuovi orizzonti” sono prodotte dall’ormai fidato Mario Inghes.

Il 2025 è finalmente l’anno del full length. Anticipato dal singolo “Serenella (nel vuoto)” esce l’album “L’espressione del mostro”. Otto brani prodotti in parte da kazemijazi e in parte da Flavio Ferri. Il risultato è un elettronica con ritmi sostenuti, quasi disco, che incontrano la dark wave ma anche l’elettropop/rock più melodico. Nel disco c’è la cover di Edda “Spaziale”, prodotta da Flavio Ferri in una versione molto intima. Il disco esce su etichetta Hot Studio Records di Kazemijazi con distribuzione Believe Music Italia.

