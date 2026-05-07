Les Frères Colle a Padova: ritmo e circo per Musikè

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.00, al Teatro ai Colli di Padova, il trio Les Frères Colle presenta “Drum Brothers”, unica data italiana dello spettacolo di percussioni e giocoleria dei tre fratelli francesi.
Les Frères Colle: percussioni e arti circensi in scena a Padova
Percussioni, oggetti in volo e tempi comici: Drum Brothers è lo spettacolo con cui il trio francese Les Frères Colle trasforma il ritmo in azione scenica. L’unica data italiana è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle 21.00, al Teatro ai Colli di Padova, nell’ambito di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Lo spettacolo dei Fratelli Colle è una creazione musicale, multimediale e coreografica che difficilmente si può ricondurre a un unico genere. Una performance di giocoleria musicale in cui batteria, cornamuse, flauto, chitarra, clave e ombrelli si intrecciano in una partitura insieme sonora e visiva, per la regia di Eric Bouvron, che la critica ha definito «di precisione millimetrica, perfettamente orchestrata» (Télérama).
Drum Brothers tra musica dal vivo, comicità e movimento
Clément dà il tempo, Cyril lo attraversa con puntualità, Stéphane lo sposta e lo reinventa: è in questo scarto continuo che prende forma la dinamica in scena. Tutto diventa percussione, mentre gli oggetti prendono quota e lo spazio si trasforma in un meccanismo in costante movimento.
Alla base del progetto c’è un percorso costruito tra musica e arti circensi. Clément Colle, batterista vincitore del campionato francese nel 2009, definisce l’impianto ritmico del trio; Stéphane sviluppa il lavoro sulla giocoleria, perfezionato tra Bordeaux e Parigi; Cyril introduce una dimensione musicale legata al flauto e alla cornamusa, ampliando il paesaggio sonoro.
Musikè porta a Padova l’unica data italiana di Drum Brothers
Il trio nasce dal progetto MUSI’COLLE e si afferma nei festival internazionali, da Aurillac a Fest’arts de Libourne, dove ottiene il premio principale della categoria Off. Dopo esperienze in Svizzera, Germania e Spagna e apparizioni televisive in Francia, nel 2012 l’incontro con il regista Eric Bouvron segna una svolta, rafforzando la struttura scenica e accompagnando lo sviluppo del lavoro nei circuiti europei.
Drum Brothers è una creazione pensata per tutte le età, che attraversa musica, circo e teatro e che trova proprio in questo equilibrio instabile la sua forza e la sua originalità, mettendo al centro il gesto virtuosistico e acrobatico dei musicisti per il divertimento degli spettatori.
Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)
in vendita su ticketone.it
e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo
Per informazioni
info@rassegnamusike.it
www.rassegnamusike.it
Musikè è un progetto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Direzione artistica
Alessandro Zattarin
Organizzazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
IMARTS – International Music and Arts
Comunicazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo