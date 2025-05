“Leoben” è il nuovo EP dei Nadir

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 30 aprile 2025 il nuovo EP del progetto Nadir. Presentato come una mini-raccolta in tre tracce, questo disco contiene due versioni (di cui una acustica) della title-track “Leoben”, un brano che parla di rapporti tossici portati all’estremo e delle drammatiche conseguenze dell’amore come patologia, e il pezzo “Indifference”, una cover dei Pearl Jam in versione live acustica.

Era il 1999, a Sesto San Giovanni le fabbriche si erano già spente: pioveva, c’era il sole, il giorno, la notte. E in quell’ultimo anno del millennio nasceva il progetto “Nadir”. Sonorità divise tra il rock alternativo italiano (Afterhours, Marlene Kuntz, CSI) e le atmosfere di Seattle (Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Stone Temple Pilots), con una spruzzata di cantautorato e una guarnizione di post-rock. Dopo 25 siamo ancora qui a rompere i coglioni. Più sporchi, più vecchi e più incazzati di prima.

