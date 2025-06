LEO è l’album di debutto di Leonardo Lamacchia

Un disco che segna la maturità del cantautore pugliese capace di fondere it-pop, musica elettronica e sfumature jazz. Leonardo Lamacchia riesce a raccontare, in otto brani, la complessità del presente e a catturare le emozioni più profonde con una sensibilità unica, rafforzata da una scrittura sincera e una produzione raffinata.

L’album si apre con la focus track “Che cosa resterà di questi anni 20“, un brano contemporaneo intriso di malinconia e dolcezza. Con synth e tastiere che richiamano il sound degli anni ’80 e atmosfere alla The Weeknd, il brano è un’istantanea del nostro tempo, segnato da guerre, incertezze e tensioni globali.

“Che cosa resterà di questi anni 20” è una domanda che mi porto addosso da un po’. È un pezzo che guarda il presente con malinconia, ma anche con una speranza fragile, che resiste. C’è un’eco di Dalla dentro – mi sono chiesto spesso cosa avrebbe scritto lui oggi, davanti a tutto quello che sta succedendo nel mondo, a queste guerre, a questo tempo così sospeso. È una canzone che cerca risposte senza volerle trovare per forza, che fotografa il caos e ci mette dentro un po’ di poesia.“

(Leonardo Lamacchia)

Con LEO, Lamacchia conferma la sua capacità di emozionare e di dare voce a una generazione sospesa tra desiderio e disillusione, con uno sguardo sempre autentico e personale.

Tracklist

1. Che cosa resterà di questi anni 20 2. Sinatra feat. Moreno 3. Tutta la notte così 4. Non sarà per sempre 5. Ma chi se ne frega 6. Roma 7. Aurora 8. Appuntamento

CREDITI

Scritto da: Leonardo Lamacchia (Che cosa resterà di questi anni 20, Sinatra, Tutta la notte così, Non sarà per sempre, Ma chi se ne frega, Roma, Aurora, Appuntamento), Giovanni Pollex (Che cosa resterà di questi anni 20, Tutta la notte così, Roma), Oscar Angiuli (Che cosa resterà di questi anni 20), Pier Cordio (Sinatra), Roberto William Guglielmi (Sinatra, Non sarà per sempre, Aurora), Moreno (Sinatra), Ermal Meta (Tutta la notte così), Francesco Sponta (Non sarà per sempre, Ma chi se ne frega), Dario Faini (Non sarà per sempre, Aurora), Antonio Maggio (Ma chi se ne frega), Marco Di Martino (Non sarà per sempre, Ma chi se ne frega), Francesco De Maria (Aurora), Andrea Papazzoni (Appuntamento)

Composto da: Leonardo Lamacchia (Che cosa resterà di questi anni 20, Sinatra, Tutta la notte così, Non sarà per sempre, Ma chi se ne frega, Roma, Aurora, Appuntamento), Giovanni Pollex (Che cosa resterà di questi anni 20, Tutta la notte così, Roma), Oscar Angiuli (Che cosa resterà di questi anni 20), Pier Cordio (Sinatra), Roberto William Guglielmi (Sinatra, Non sarà per sempre, Aurora), Ermal Meta (Tutta la notte così), Dario Faini (Non sarà per sempre, Aurora), Francesco Sponta (Ma chi se ne frega), Antonio Maggio (Ma chi se ne frega), Marco di Martino (Ma chi se ne frega), Francesco De Maria (Aurora), Andrea Papazzoni (Appuntamento)

Prodotto da: Max Kleinz (Che cosa resterà di questi anni 20, Sinatra, Tutta la notte così, Non sarà per sempre, Ma chi se ne frega, Roma, Aurora, Appuntamento), Marco Di Martino (Ma chi se ne frega), Stefano Milella (Roma), Dario Faini (Aurora)

BIO

Leonardo Lamacchia classe ‘94, è un cantautore e grafico originario della Puglia. Laureato nel 2016 in Design, ha partecipato come concorrente nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017, classificandosi quarto con il brano “Cio’ che resta”, scritto in collaborazione con Mauro Lusini e Gianni Pollex. Nello stesso anno, ha pubblicato il suo primo EP, “Cio’ che resta“.

Leonardo ha avuto l’opportunità di aprire numerosi concerti per artisti del calibro di Ermal Meta, Fabrizio Moro, Brunori SAS, Irene Grandi, Fabio Concato e Max Gazzè. Inoltre, ha preso parte a “Meraviglioso Modugno”, un evento promosso dalla Rai in omaggio a Domenico Modugno, ricevendo il Magna Grecia Award per la sua performance al Festival di Sanremo.

Dopo aver vissuto a Bari, nel 2018 decide di trasferirsi a Milano, dove scrive “Sottovoce” insieme a Gianni Pollex, Roberto Guglielmi e Stefano Milella, brano incluso nell’album “Essere qui” di Emma Marrone. Nel 2019, collabora con Gianni Pollex, Stefano Milella, Valerio Buchicchio ed Ermal Meta per il brano “Ercole”, presente nel repack live del disco “Non abbiamo armi“.

Negli anni, Leonardo si dedica con passione alla musica, al design, all’arte e alla fotografia. Nel 2020, partecipa alla ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”su Canale 5, dove pubblica brani come “Via Padova“, “Orione“, “Il Natale e L’Estate” e “Giganti“. Sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, pubblica “Barivecchia” e “Comete” e lavora alle colonne sonore per uno spettacolo teatrale diretto da Luigi Facchino, che ha partecipato al Fringe Festival di Edimburgo nel 2022.

Nel 2023, torna a calcare il palco di Meraviglioso Modugno su Rai1. Nel 2024, presenta il nuovo singolo “AURORA“, seguito da “Non sarà per sempre“, per Mondadori media distribuito da Ada music. Il 20 giugno 2025, uscirà il suo atteso album omonimo “LEO“, un’affermazione del suo mondo artistico, in cui si rivela un cantautore eclettico e romantico.