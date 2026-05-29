L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora il 4 giugno a Palazzo Serra di Cassano (Na): musica e potere nel ‘500

La grande musica profana del Rinascimento approda in uno dei luoghi simbolo della cultura partenopea. Giovedì 4 giugno 2026, l’Ensemble Vocale La Vaga Aurora, sotto la guida del Maestro Rosario Peluso, sarà protagonista a Napoli di un nuovo appuntamento del prestigioso ciclo di seminari e concerti “Pensare con la Musica”.

L’evento si terrà a Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che promuove l’iniziativa in collaborazione con il Conservatorio G. Martucci di Salerno, il Centro Italiano di Musica da Camera e il Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli. La rassegna, curata dal pianista e musicologo Dario Candela, si articola quest’anno in tre macro-aree (Musica e Trascendenza, Musica e Potere, Musica e Bellezza); l’appuntamento del 4 giugno è inserito nella sezione Musica e Potere.

Il programma: tra estetica filosofica e madrigali profani

Il pomeriggio culturale si svilupperà in due momenti sinergici:

Ore 16:30 | Seminario “D’Amore e Guerra”: Il prof. Leonardo Di Staso , docente di Estetica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, terrà un intervento intitolato “Figura, retorica e rappresentazione del potere nella madrigalistica del ‘500” . Un’analisi teorica per guidare gli ascoltatori nella comprensione dei codici espressivi dell’epoca.

Ore 18:30 | Il Concerto: L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora – formazione madrigalistica nata in seno al Coro della Pietrasanta – salirà sul palco per dare vita a un programma incentrato sulla vocalità profana, sia nelle sue forme poetiche che in quelle popolaresche.

Una prima assoluta legata a Giordano Bruno

L’evento clou del concerto sarà l’esecuzione in prima assoluta del brano “Muse accorrete al mio dolore”, elaborato dal compositore napoletano Dario Ascoli a partire dal prologo degli Eroici Furori del filosofo nolano Giordano Bruno. La scaletta sarà completata dalle partiture di Vittoria Aleotti, compositrice ferrarese particolarmente cara all’ensemble, e dai madrigali di maestri assoluti quali Claudio Monteverdi, Giaches de Wert, Adriano Willaert e Giovanni Giacomo Gastoldi.

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