Lemon Jazz Festival 2026 a Villa Fiorentino (Sorrento) dal 30 luglio al 1 agosto

A Sorrento si accendono i riflettori sul Lemon Jazz Festival edizione 2026 nella splendida cornice di Villa Fiorentino. L’edizione di quest’anno avrà i colori del giallo ed il suono di grandi artisti.

Ad aprire il Lemon Jazz Festival, giovedì 30 luglio, sarà Carlo Poddighe, produttore e musicista che porterà sul palco SuperEgo. L’artista si propone come un one man show e suona contemporaneamente chitarra, batteria, tastiere e voce. Il concerto proporrà i brani del suo nuovo album accanto ad alcuni grandi classici della storia del rock.

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Venerdì 31 luglio sarà la volta del chitarrista e compositore napoletano Antonio Onorato, che si esibirà insieme al leggendario chitarrista brasiliano Toninho Horta. Dalla loro collaborazione è nato l’acclamato album From Napoli to Belo Horizonte.

Il loro progetto che fonde la tradizione musicale napoletana con le sonorità del Sud America, dando vita a un raffinato dialogo tra due culture musicali.

Gli appassionati dello swing non potranno perdere l’appuntamento di sabato 1 agosto con Ray Gelato & The Giants. Ray Gelato è considerato uno dei più autorevoli interpreti internazionali dello “swing”. Un’autentico ambasciatore della “bella Italia” nel mondo e un punto di riferimento per il pubblico che ama il fascino, l’eleganza e l’energia dello swing di ispirazione italiana. Acquisto biglietti : https://www.ticketone.it/event/lemon-jazz-villa-fiorentino-21777676/

Informazioni:

Prevendita biglietti e maggiori dettagli su : www.lemonjazz.org

Località: Villa Fiorentino – Corso Italia 53, Sorrento

Data: dal 30 luglio al 1 agosto dalle ore 21:00

Telefono: 081 8782284 e 333 220242.