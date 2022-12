L’Elettrogruppogeno pubblica il suo nuovo singolo Sudococa

Dopo la nerdissima mini-hit pop La mia ragazza è una nerd, l’Elettrogruppogeno è pronto a fare il proprio ritorno con un sensuale, allucinante e repulsivo nuovo singolo, Sudococa, in uscita venerdì 18 novembre 2022 per l’etichetta Maninalto! Records. Sudococa è un brano di stampo più elettronico, in cui l’Elettrogruppogeno prova a descrivere il flusso di pensieri di una persona durante un amplesso, scegliendo un lessico riferito alle sostanze stupefacenti. “Questo perché, in effetti, l’atto sessuale crea dipendenza proprio come una droga”, spiega la band.

L’obiettivo del gruppo, quello di realizzare un equilibrio perfetto fra repulsione e attrazione, mettendo la lente d’ingrandimento sul meccanismo di scambio di fluidi proprio del sesso, viene raggiunto grazie alle atmosfere da club del brano, con le sue vibe esplicite e notturne, il cantato lascivo e il testo che alcuni potrebbero definire scabroso; un po’ come un film d’exploitation in formato musicale. Fedele in ogni caso alle proprie radici nerd, il gruppo ha elaborato un fumetto animato che accompagna Sudococa, guidando l’ascoltatore e lo spettatore dentro al lato oscuro dell’Elettrogruppogeno