Le Vibrazioni Tour a Matinella di Albanella (SA) il 27 luglio

Il concerto de Le Vibrazioni si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate 2026 nel Cilento e in provincia di Salerno.

Da oltre vent’anni la band è protagonista della scena musicale italiana, conquistando il pubblico con brani diventati autentici successi e con una straordinaria energia nelle esibizioni dal vivo. Sul palco, Francesco Sarcina dà voce a canzoni che alternano intensità rock e melodie coinvolgenti, raccontando emozioni autentiche con uno stile diretto e riconoscibile.

L’evento sarà a ingresso libero, offrendo a tutti la possibilità di vivere una serata di grande musica. I concerti nelle piazze rappresentano molto più di una tradizione: sono un’occasione per valorizzare i luoghi simbolo del territorio, favorire l’incontro tra generazioni e restituire alla musica dal vivo il suo ruolo di momento di condivisione. E, perché no, anche di cantare a squarciagola i brani più amati e accompagnare la band con applausi fino all’ultima canzone.

Cenni biografici

La storia de Le Vibrazioni prende forma nella Milano della fine degli anni Novanta, tra i piccoli locali della città e una scena musicale particolarmente vivace, nella quale emergere non era affatto semplice. In quegli anni gruppi come Verdena, Afterhours e Bluvertigo stavano contribuendo a rinnovare il panorama del rock italiano.

La band nasce ufficialmente nel 1999 ed è composta da Francesco Sarcina (voce e chitarra, autore della maggior parte dei brani), Stefano Verderi (chitarra e tastiere), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria).

Gli inizi sono quelli tipici delle grandi band: concerti nei locali di tutta Italia, lunghi viaggi in furgone, sacrifici e tanta determinazione. Un percorso fatto di passione e perseveranza che li porterà, di lì a poco, al grande successo.

La svolta arriva nel 2003 con “Dedicato a Te”, un brano destinato a diventare un classico del pop-rock italiano. Il videoclip, ambientato tra le vie e i Navigli di Milano e costruito con un suggestivo piano sequenza, contribuisce a renderlo immediatamente riconoscibile. La canzone conquista il pubblico e consacra Le Vibrazioni tra le band italiane più amate del periodo.

Negli anni successivi il gruppo consolida la propria carriera partecipando a quattro edizioni del Festival di Sanremo (2005, 2018, 2020 e 2022) e al Festivalbar 2005. Brani come “Ovunque andrò” e “Dov’è” ottengono un importante riscontro di pubblico, confermando la capacità della band di rinnovarsi senza perdere la propria identità musicale.

Videoclip di “Dedicato a Te”

Informazioni:

Località: Piazza dei Martiri del Lavoro

Matinella di Albanella (SA)

Data: 27 luglio 2026 ore: 22:00

Ingresso libero