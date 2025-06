Le rose e il deserto pubblica il nuovo singolo “Acqua e limone”

Della vita, del tempo e di tutto ciò che serve per cantarli: Acqua e limone è il nuovo singolo di Le rose e il deserto.

La vita, spesso, non va a tempo. Ci capita di incontrare le persone giuste nel momento sbagliato, o di trovarci in situazioni troppo presto o troppo tardi. Non sempre siamo pronti: manca la disposizione d’animo, la capacità di accogliere ciò che arriva.

E così, finiamo per non riuscire a godere della bellezza che ci circonda — o, peggio ancora, a non riconoscerla nemmeno.

Acqua e limone parla proprio di questo: degli incontri fuori sincrono, delle occasioni scadute, delle cose arrivate fuori tempo massimo.

E davanti a tutta questa asincronia, cosa ci rimane?

Un bicchiere d’acqua e limone, un pomeriggio d’amore, qualche canzone da cantare.

Ascolta il brano Acqua e limone

Una nuova canzone dai riflessi suggestivi e dallo sguardo consapevole.

“Una canzone che racconta i tempismi sbagliati, i malincastri, e di come la vita si diverta a coglierci sempre alla sprovvista.”

Cenni biografici

Le rose e il deserto è il progetto artistico di Luca Cassano (Corigliano Calabro, 1985), artista che unisce radici calabresi, cuore pisano e presente milanese.

Nel giugno 2020 ha pubblicato l’EP Io non sono sabbia (PFMusic), seguito dal disco d’esordio Cocci parsi (PFMusic) nel dicembre 2022. Oltre alla musica, ha dato voce anche alla poesia con due raccolte autoprodotte: Poesie a gettoni – vol.1 (marzo 2021) e La strada di casa (dicembre 2023).

Nel corso del suo percorso artistico ha aperto i concerti di Giorgio Canali, Gnut, Bianco, Nicolò Carnesi, The Niro, kuTso, Sandro Joyeux, Gianluca De Rubertis, Federico Sirianni, Livia Ferri, Andrea Labanca e Rufus Coates & Jess Smith.

Si è esibito in alcuni tra i più significativi spazi musicali italiani: a Milano nei circoli Ohibò, Bellezza, Mare Culturale Urbano e al Legend Club; al Tambourine di Seregno; nel salotto di Mao a Torino; alla rassegna Il silenzio del cantautore a Ferrara; a Roma per Piccoli concerti; al Joe Koala di Osio Sopra; al teatro San Teodoro di Cantù; al circolo Scuotivento di Monza; e al Catomes Tot di Reggio Emilia.