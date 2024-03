Le Piccole Morti – Cupe Vampe cover pro Gaza

In uscita dal 1 marzo 2024 su tutte le maggiori piattaforme musicali digitali Cupe Vampe, il nuovo singolo de Le Piccole Morti, una nuova veste sonora del celebre brano del C.S.I. del 1996, accompagnato dal relativo videoclip.

La band modenese de Le Piccole Morti, visto il momento storico che stiamo vivendo, ha ripreso la canzone del C.S.I. che, all’epoca, parlava della guerra nei Balcani e ha voluto attualizzarla, parlando invece della storia recente, della prevaricazione e della falsità che permeano azioni e narrazione occidentale. Un brano dedicato alla strage efferata che si sta perpetrando a Gaza.

Purtroppo, triste da ammettere, ma rispetto al brano del 1996, in trent’anni, fondamentalmente, nulla è cambiato.

Nel videoclip di Cupe Vampe Le Piccole Morti hanno inserito immagini tratte da guerre attualmente in corso nel mondo e la struttura del videoclip stesso rimanda alla costanza che il male ha nel rimanere fedele a sé stesso.

La musica catalizza energie e azioni. È pensiero concreto, resistente.

Per dare sostegno concreto alla popolazione di Gaza sotto assedio Le Piccole Morti in collaborazione con il Circolo Arci Ribalta e la Banda Popolare dell’Emilia Rossa presentano il concerto-evento: “Cupe Vampe – Raccolta fondi per Gaza”, giornata di solidarietà verso il popolo palestinese, il prossimo 3 marzo 2024 presso il Circolo Arci Ribalta in via Zenzano 10 a Vignola in provincia di Modena. La raccolta fondi andrà a favore di A.O.I. – Cooperazione e solidarietà internazionale, l’Associazione delle ONG Italiane, già supportata in primis anche da Arci, attraverso la piattaforma GoFoundMe. Con il relativo QRcode, al link https://www.gofundme.com/f/cupe-vampe-raccolta-fondi-per-gaza-con-aoi e partecipando all’evento si potrà attivamente contribuire al progetto voluto e promosso da Le Piccole Morti.

In questo concerto-evento verrà presentato al pubblico, per la prima volta live, il nuovo singolo Cupe Vampe.

Breve Biografia Le Piccole Morti

Le Piccole Morti sono un gruppo modenese di rock alternativo in italiano con influenze dark, jazz, elettroniche e cantautorali.

Nati nel 2017, hanno all’attivo tre pubblicazioni originali: l’EP Vol. 1 (2019), prodotto da Marco Bertoni, che vede la collaborazione di Nicola Manzan (Bologna Violenta, Ronin, Torso Virile Colossale); Afterdark (2022), un concept album strumentale che sonorizza la Tokyo notturna del fotografo Gabriele Lei, pubblicato con l’etichetta Ghost Factory Records & Arts; l’EP Tre movimenti al nero (2022), un progetto noise/drone di sound-design composto per l’opera omonima dell’artista contemporanea Alice Padovani, esposta nei Musei Civici di Reggio Emilia.

Le Piccole Morti tornano nel 2024 con la pubblicazione di Cupe Vampe, cover del brano del C.S.I.. Attualmente stanno lavorando al nuovo album.

Formazione:

Alessandro Degl’Antoni (voce)

Federico Caroli (basso)

Alex Cavani (chitarre)

Francesco Ferrari (tastiere & synth)

Lorenzo Petrucci (batteria)

