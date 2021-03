Le condivisioni diventano donazioni: campagna solidale ideata dal creativo Pierpaolo Corso

Il creativo Pierpaolo Corso, ideatore del blog NoVabbe.com nato nel 2015, ha dato vita a “Le condivisioni diventano donazioni”: una campagna di beneficenza che ha l’obbiettivo di sostenere un’associazione di volontariato no-profit donando mensilmente una somma di denaro generata direttamente dal numero di condivisioni all’interno del suo blog.

NoVabbe.com, con le sue oltre 350.000 visite mensili, è un blog di intrattenimento nato con lo spirito di aiutare il prossimo a vivere un’emozione utile all’umore o allo spirito. Lo stesso Pierpaolo racconta:”Con questo sito divulgo contenuti che sappiano stupire, divertire o ispirare. Ma non basta: voglio aiutare il prossimo concretamente.”

L’idea è quella di trasformare gli utenti del blog in uno strumento di sostegno per chi sostiene. I lettori non devono pagare nessuna somma di denaro, ma condividendo gli articoli contribuiscono ad aumentare di volta in volta la cifra devoluta.

Non sorprende quindi che l’iniziativa, già iniziata a Febbraio, stia spopolando. Pierpaolo Corso sta già devolvendo 0,01€ per ogni contenuto condiviso su Facebook o Twitter direttamente dal blog (attraverso i pulsanti di condivisione in fondo ad ogni contenuto).

“Le condivisioni diventano donazioni” è spiegato nei dettagli sul link che segue, dove potrete avere anche maggiori informazioni sul progetto, su quali associazioni ne beneficeranno e come vengono scelte.

Non finisce qui, qualunque testata giornalistica, blog o magazine online che darà spazio a “Le condivisioni diventano donazioni”, sarà ringraziato con una menzione alla voce “Ne hanno parlato” proprio nella pagina dedicata al progetto.

Link: https://www.novabbe.com/condivisioni-diventano-donazioni/