LDP

management & communications

Promuovi i tuoi

concerti dal vivo

Dal 26 aprile aprirà i battenti la nuova agenzia di spettacolo e comunicazione, specializzata nella promozione dei live tour e dei concerti dal vivo:

si tratta di LDP management & communications.

L’idea, nata dalla fusione di LDP Srls e LC Comunicazione – ora che finalmente il mercato della musica sembra avere uno spiraglio – mira alla rinascita del settore che, secondo gli esperti, non può che partire dai « piccoli » e dai medi, dato che i grandi concerti, si sa, avranno certamente spazio, diffusione e riscontro.

Ma i piccoli eventi? Gli artisti che non si possono permettere strutture di management imponenti? Quei musicisti (cantautori, interpreti, band) che ogni Santo giorno devono lottare per far sapere dove possono essere visti e ascoltati, dato che le notizie sono tantissime… come faranno a farsi sentire?

LDP M&C lavora sul territorio, collaborando con quotidiani, riviste, siti web, magazine on line, radio e tv locali per rendere puntuale e precisa la comunicazione riguardante l’evento e gli artisti.

Se lo ritenete un servizio indispensabile, per avere un preventivo, contattate:

contatti.lccomunicazione@gmail.com

longdigitalplaying@gmail.com

Resterete stupiti anche di questo.

E comunque, buona fortuna e buon ritorno a tutti quanti.