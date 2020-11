Beyond the Horizon è l’album di debutto dell’arpista Lauren Scott pubblicato da Avie Records il 6 marzo 2020.

Lauren Scott si innamorò dell’arpa all’età di quattro anni dopo aver visto una storica lever harp (arpa celtica o arpa con chiavi) in un museo in Australia e a sei anni, quando la sua famiglia tornò in Inghilterra, iniziò a prendere lezioni di arpa.

Lauren ha studiato al Trinity College of Music e ha un’intensa carriera musicale nel portfolio. In qualità di musicista freelance affermata e richiesta, suona l’arpa come solista con molte delle principali orchestre e gruppi da camera del Regno Unito, oltre a perseguire i propri progetti artistici. Il suo modo di suonare l’arpa l’ha portata ad esibirsi in molti posti importanti: dalla Royal Albert Hall agli spettacoli del West End, dalle registrazioni commerciali alle trasmissioni in diretta su radio e TV.

Nel 2018 Lauren Scott ha iniziato a scrivere musica intraprendendo così il suo percorso compositivo. Da allora ha pubblicato due volumi di musica per arpa a chiavi (arpa celtica), ricevendo elogi da arpiste e società di arpa in tutto il mondo e ha avuto quattro dei suoi pezzi inseriti nel programma del Trinity Grade e nell’Australian Music Examinations Board. Nel gennaio 2020 ha ricevuto il premio PRS Foundation Women Make Music per comporre nuova musica d’insieme per arpa per il suo progetto “Harps Across the North”.

Nel marzo 2020 pubblica il suo CD di debutto da solista, Beyond the Horizon, che presenta otto delle sue composizioni a sfondo ambientale insieme a opere di Peter Maxwell Davies, John Cage e Lennon & McCartney. Il disco è stato pubblicato per l’etichetta Avie Records.

Questo disco di Lauren Scott getta un raggio di luce sulle qualità uniche della tradizionale arpa a pedale – chiamata anche arpa celtica – e sui colori caleidoscopici che produce, sonorità che Lauren esalta con tecniche estese tra cui la “curvatura” delle note ed effetti percussivi inclusi nelle sue composizioni. Il risultato è un album dal grande appeal, bellissimo e molto caratteristico.

