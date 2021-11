“Lasciaci”, il singolo di esordio di MARCLOGER

LASCIACI vuole essere un inno alla libertà ed allo stesso tempo un desiderio di ritorno alla normalità a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, che ci hanno interessato in questi ultimi 18 mesi. Metaforicamente rappresentata nel videoclip ufficiale da una prigione con la porta aperta – soglia che non poteva essere varcata se non mettendo a repentaglio la propria vita e quella altrui – il brano si dispiega attraverso molteplici richieste di libertà, fino a giungere addirittura a quella di poter versare lacrime di felicità; espressione di gioia per una rivincita tanto desiderata.

MARCLOGER, originario di Conegliano Veneto in provincia di Treviso, abbraccia la musica come una costante compagna di viaggio nella sua vita, iniziando il suo percorso formativo da bambino con lo studio di pianoforte classico. La formazione continua poi con le esperienze musicali Rock/Blues e Pop degli anni ‘80 e ‘90 con auto produzioni, sia come autore che compositore, fino all’approdo allo Swing negli anni 2000 con attività di Crooner su standard classici di F. Sinatra e M. Boublè. Accompagnato da una Big Band nelle esibizioni live, pubblica varie cover e nel contempo consegue una Laurea in Sociologia. Ripresa l’attività di autore, nel 2018, pubblica con il nome d’arte Marce, “How Long So Long” (dedicata al Padre scomparso), seguita poi dalle produzioni pop “Janet”e “Fidarsi di te”.

Nel 2021 firma un contratto con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle ed inizia un nuovo percorso artistico con lo pseudonimo MARCLOGER, pubblicando il suo primo singolo LASCIACI.

MARCLOGER – LASCIACI (Official Video) – YouTube