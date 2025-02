L’artista ungherese Veronika Varga in scena con il suo nuovo progetto Mortissa Quartet il 22 febbraio per il festival Vo’ on the Folks di Brendola (Vicenza)

Sabato 22 febbraio 2025 | Sala della Comunità di Brendola (VI) | Unica data in Italia

La XXIX edizione di Vo’ on the Folks presenta un evento imperdibile per gli amanti della musica balcanica e popolare greca: il concerto esclusivo di Veronika Varga & Mortissa Quartet, in programma sabato 22 febbraio 2025 alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza).

Dopo l’apertura con il trio Insingizi dallo Zimbabwe, il festival diretto da Paolo Sgevano prosegue con un live straordinario che unisce rebetiko greco, musica balcanica e sonorità dell’Europa centrale e orientale.

Veronika Varga & Mortissa Quartet – La musica balcanica incontra il rebetiko

Sul palco, insieme alla cantante e musicista ungherese Veronika Varga, il suo quartetto d’eccezione:

Benedek Réti – fisarmonica

Nikolas Mantzourakis – bouzouki

Gáspár Thorpe – chitarra

Ilka Kisgyörgy – voce

Due voci femminili potenti e raffinate si uniscono a virtuosi assoli di bouzouki, chitarra e fisarmonica, creando un affascinante viaggio musicale tra Grecia e Balcani. Il rebetiko greco degli anni ‘30-’40 si intreccia con le tradizioni musicali dell’Europa centrale, offrendo un concerto unico nel suo genere.

Mortissa: Il potere dell’energia femminile nella musica greca

Il repertorio del Mortissa Quartet si ispira alle canzoni popolari suonate e cantate nei primi decenni del ‘900 nelle taverne greche. Il termine “Mortissa”, presente nella cultura musicale greca, rappresenta una figura femminile forte e indipendente, che sfida le convenzioni sociali con il suo spirito libero e provocatore.

Veronika Varga porta sul palco la sua personale visione della musica, attraversando diverse culture e sonorità, dal folk ungherese al rebetiko greco, creando un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

Programma Vo’ on the Folks 2025

Il festival Vo’ on the Folks, organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brendola e la Banca delle Terre Venete, proseguirà con:

8 marzo – Ester Formosa & Elva Lutza

– 22 marzo – Goitse (band irlandese)

Info e Prenotazioni

Sala della Comunità – Via Carbonara, 28 – Brendola (Vicenza) Telefono: 0444 401132

Sito Web: www.saladellacomunita.com

Email: info@saladellacomunita.com

️ Biglietti: