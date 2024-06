L’artista romano JB con la sua musica pop soul nelle piazze dal 9 giugno

Il cantautore JB sarà ospite per la quinta volta al Linforaduno, l’evento che si terrà domenica 9 giugno, a partire dalle ore 15, in Piazza del Pantheon.

Il Linforaduno è un’iniziativa sociale che vede protagonisti i Linfoamici provenienti da tutte le regioni d’Italia, le loro famiglie e i volontari che fanno parte della Onlus. Tutti in piazza per festeggiare l’amore per la vita, distribuire a tutti i presenti “free hugs” e vivere una giornata all’insegna di sorrisi, abbracci e messaggi di forza.

Per l’occasione JB presenterà anche un brano del nuovo album, in arrivo nei prossimi mesi. A seguire, l’artista sarà in giro per l’Italia con il JB Summer Tour, che farà tappa durante l’estate in diverse città.

“Il Linforaduno è un evento imperdibile per me. Sono anni che partecipo a questa manifestazione che neanche il Covid riuscì a fermare nel 2020. L’importanza di questo evento per me ha radici personali, in quanto ho perso mio papà a causa di un mieloma multiplo qualche anno fa – racconta JB – ma soprattutto, umane e sociali: a spingermi sono il desiderio e l’obbligo profondo di celebrare la vita, ogni singolo giorno, ma soprattutto farlo insieme, come una comunità di essere umani, ognuno con le proprie battaglie. Io sono onorato di poter contribuire a questa manifestazione con quello che mi rende più vivo in assoluto: la musica”

L’associazione Linfoamici nasce da un abbraccio spontaneo capace di riunire gli oltre 3000 membri di un gruppo Facebook formato per la maggior parte da ragazzi, malati ed ex malati di linfoma di Hodgkin che danno supporto ai malati e le loro famiglie durante il difficile percorso della malattia e diffonde l’importanza della donazione di midollo osseo e sangue. Il tutto per un solo scopo: alleggerire il tempo in cui il malato è costretto a rimanere confinato tra le quattro mura di un ospedale.

Mentre è al lavoro sul nuovo album, JB nelle prossime settimane sarà in giro per una serie di appuntamenti estivi all’insegna della grande musica Soul e RnB di tutti i tempi. Il tour promozionale toccherà le città di Roma, Livorno, Lucca, Genova, Torino, Milano, Modena, Ravenna e altre.

Il viaggio live si snoda come un percorso tra i brani che più hanno segnato la sua musica, dal passato fino ad oggi: da Stevie Wonder a Daniel Caesar, da Lauryn Hill ad Alicia Keys, passando per Gnarls Barkley, Marvin Gaye e tanti altri.

Un show coinvolgente tra cover famose e perle preziose, eseguite da un artista e musicisti di talento e sensibilità, per ripercorrere storie lontane e grandi emozioni.

