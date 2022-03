L’Archivio Ferraina di Milano dedica una mostra fotografica a Fabrizio De Andrè

S’inaugura il 2 marzo una mostra dedicata al grande poeta cantautore Fabrizio De Andrè. Saranno in esposizione presso l’Archivio Fotografico Storico Ferraina 20 scatti inediti del suo primo concerto. La sua prima esibizione in pubblico al mitico locale La Bussola il 18 marzo del 1975. Le fotografie sono stampate col sistema artigianale dell’epoca: ai sali d’argento su carta pregiata baritata e come di abitudine l’archivio metterà a disposizione del pubblico delle stampe fotografiche da poter portare via con se. La mostra è visitabile fino al 31 marzo dal lunedì al sabato (11-13 / 17-20).

info@archivioferraina.com

tel. 3479870075

Archivio Ferraina

via Muzio Scevola, 4 – Milano (M/M Lambrate)