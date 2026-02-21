“L’ANGOLO PACIFICO” al BAR DECÓ di Sanremo dal 24 al 28 febbraio

L’Angolo Pacifico, ideato e curato dal cantautore Pacifico, è uno spazio fuori dal frastuono del Festival di Sanremo: un luogo in cui fermarsi e lasciarsi attraversare da parole e musica. Qui il live diventa esperienza condivisa, intrecciandosi con incontri, racconti e momenti di autentico scambio. Un format che unisce live session, interviste e talk, guidato dallo stesso Pacifico. L’artista accompagnerà il pubblico in un percorso personale e non convenzionale nella storia di Sanremo, tra canzoni, ricordi e narrazioni, affiancato al pianoforte da Carlo Gaudiello.
Ogni appuntamento si aprirà con un brano, preludio all’ingresso di un ospite: insieme condivideranno una canzone scelta e preparata a quattro mani, in un dialogo che unisce parole e note.
Ospiti e protagonisti
Tra gli artisti coinvolti: Casino Royale, il cantautore napoletano Gnut, il duo formato da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, Marta Del Grandi, i Calibro 35, Simone Matteuzzi e MILLE.
Il calendario
Ogni giorno una sessione con ospiti speciali:
- martedì 24 febbraio – Casino Royale
Storica formazione milanese che da oltre trent’anni attraversa elettronica, dub, soul e canzone urbana, mantenendo una forte identità indipendente.
- mercoledì 25 febbraio – Doppio set
Prima Gnut, capace di fondere folk, tradizione partenopea e scrittura intima; a seguire Thomas Umbaca, giovane pianista che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto in uscita a marzo.
- giovedì 26 febbraio – Marta Del Grandi
In concerto con il suo ultimo lavoro discografico Dream Life.
- venerdì 27 febbraio – MILLE
Uno stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che intreccia forza e delicatezza.
- sabato 28 febbraio – Simone Matteuzzi
Classe 2001, costruisce le sue canzoni tra accordi, impressioni e un’ironia sottile.
Un salotto sonoro e narrativo in cui la musica diventa dialogo e memoria condivisa, lontano dai riflettori ma al centro dell’ascolto.
Informazioni
Sede: BAR DECÓ
PRESSO IL LUNGOMARE ITALO CALVINO, 74 – SANREMO
Inizio concerti ore 17:30
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI
Per prenotare:
SARA@PONDEROSA.IT
EUGENIA@PONDEROSA.IT