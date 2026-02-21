“L’ANGOLO PACIFICO” al BAR DECÓ di Sanremo dal 24 al 28 febbraio

L’Angolo Pacifico, ideato e curato dal cantautore Pacifico, è uno spazio fuori dal frastuono del Festival di Sanremo: un luogo in cui fermarsi e lasciarsi attraversare da parole e musica. Qui il live diventa esperienza condivisa, intrecciandosi con incontri, racconti e momenti di autentico scambio. Un format che unisce live session, interviste e talk, guidato dallo stesso Pacifico. L’artista accompagnerà il pubblico in un percorso personale e non convenzionale nella storia di Sanremo, tra canzoni, ricordi e narrazioni, affiancato al pianoforte da Carlo Gaudiello.

Ogni appuntamento si aprirà con un brano, preludio all’ingresso di un ospite: insieme condivideranno una canzone scelta e preparata a quattro mani, in un dialogo che unisce parole e note.

Ospiti e protagonisti

Tra gli artisti coinvolti: Casino Royale, il cantautore napoletano Gnut, il duo formato da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, Marta Del Grandi, i Calibro 35, Simone Matteuzzi e MILLE.

Il calendario

Ogni giorno una sessione con ospiti speciali:

martedì 24 febbraio – Casino Royale

Storica formazione milanese che da oltre trent’anni attraversa elettronica, dub, soul e canzone urbana, mantenendo una forte identità indipendente.

Storica formazione milanese che da oltre trent’anni attraversa elettronica, dub, soul e canzone urbana, mantenendo una forte identità indipendente. mercoledì 25 febbraio – Doppio set

Prima Gnut , capace di fondere folk, tradizione partenopea e scrittura intima; a seguire Thomas Umbaca , giovane pianista che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto in uscita a marzo.

Prima , capace di fondere folk, tradizione partenopea e scrittura intima; a seguire , giovane pianista che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto in uscita a marzo. giovedì 26 febbraio – Marta Del Grandi

In concerto con il suo ultimo lavoro discografico Dream Life.

In concerto con il suo ultimo lavoro discografico Dream Life. venerdì 27 febbraio – MILLE

Uno stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che intreccia forza e delicatezza.

Uno stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che intreccia forza e delicatezza. sabato 28 febbraio – Simone Matteuzzi

Classe 2001, costruisce le sue canzoni tra accordi, impressioni e un’ironia sottile.

Un salotto sonoro e narrativo in cui la musica diventa dialogo e memoria condivisa, lontano dai riflettori ma al centro dell’ascolto.

Informazioni

Sede: BAR DECÓ

PRESSO IL LUNGOMARE ITALO CALVINO, 74 – SANREMO

Inizio concerti ore 17:30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Per prenotare:

SARA@PONDEROSA.IT

EUGENIA@PONDEROSA.IT