“L’ANGOLO PACIFICO” al BAR DECÓ di Sanremo dal 24 al 28 febbraio

di
Orlando Battipaglia
-
angolo pacifico

L’Angolo Pacifico, ideato e curato dal cantautore Pacifico, è uno spazio fuori dal frastuono del Festival di Sanremo: un luogo in cui fermarsi e lasciarsi attraversare da parole e musica. Qui il live diventa esperienza condivisa, intrecciandosi con incontri, racconti e momenti di autentico scambio. Un format che unisce live session, interviste e talk, guidato dallo stesso Pacifico. L’artista accompagnerà il pubblico in un percorso personale e non convenzionale nella storia di Sanremo, tra canzoni, ricordi e narrazioni, affiancato al pianoforte da Carlo Gaudiello.

Ogni appuntamento si aprirà con un brano, preludio all’ingresso di un ospite: insieme condivideranno una canzone scelta e preparata a quattro mani, in un dialogo che unisce parole e note.

Ospiti e protagonisti

Tra gli artisti coinvolti: Casino Royale, il cantautore napoletano Gnut, il duo formato da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, Marta Del Grandi, i Calibro 35, Simone Matteuzzi e MILLE.

Il calendario
Ogni giorno una sessione con ospiti speciali:

  • martedì 24 febbraio – Casino Royale
    Storica formazione milanese che da oltre trent’anni attraversa elettronica, dub, soul e canzone urbana, mantenendo una forte identità indipendente.
  • mercoledì 25 febbraio – Doppio set
    Prima Gnut, capace di fondere folk, tradizione partenopea e scrittura intima; a seguire Thomas Umbaca, giovane pianista che presenterà dal vivo il suo nuovo progetto in uscita a marzo.
  • giovedì 26 febbraio – Marta Del Grandi
    In concerto con il suo ultimo lavoro discografico Dream Life.
  • venerdì 27 febbraio – MILLE
    Uno stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che intreccia forza e delicatezza.
  • sabato 28 febbraio – Simone Matteuzzi
    Classe 2001, costruisce le sue canzoni tra accordi, impressioni e un’ironia sottile.

Un salotto sonoro e narrativo in cui la musica diventa dialogo e memoria condivisa, lontano dai riflettori ma al centro dell’ascolto.

Informazioni

Sede: BAR DECÓ
PRESSO IL LUNGOMARE ITALO CALVINO, 74 – SANREMO
Inizio concerti ore 17:30

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Per prenotare:
SARA@PONDEROSA.IT
EUGENIA@PONDEROSA.IT