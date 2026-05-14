“L’amore è nella mente” porta Cristiano Torri al primo posto della Euro Indie Musik Like

Cristiano Torri, fresco cinquantenne, dimostra che la musica autentica non ha età. Cresciuto in Toscana, figlio di una giovane madre che lo ha cresciuto da sola, sviluppa fin da ragazzo una forte sensibilità artistica, segnata da fragilità personali e da una profonda esigenza di espressione.

La passione musicale nasce in famiglia e si consolida nell’adolescenza: prima la folgorazione per gli Europe, poi la chitarra, i cantautori italiani e il rock nazionale e internazionale. Negli anni ’90 fonda la band Sinergya, scrive i primi brani originali e si esibisce dal vivo, ma insicurezze, problemi di salute e mancanza di supporto lo portano ad allontanarsi dalla musica per molti anni.

La svolta arriva dopo eventi personali profondi: la nascita del figlio e la perdita della madre. Nel 2024 riprende la chitarra e ritrova la sua voce artistica. La storica promozione della Carrarese in Serie B ispira “Cara Carrarese”, il suo primo brano ufficialmente distribuito, che segna l’inizio di una nuova fase creativa.

Da musicista indipendente e autofinanziato, in meno di due anni pubblica 10 canzoni e realizza 4 videoclip ufficiali, muovendosi tra rock ballad, hard rock e sonorità dance anni ’90. I suoi testi spaziano dall’amore all’identità, dall’introspezione al vissuto personale.

Con “L’amore è nella mente” raggiunge il primo posto nella Euro Indie Musik Like, confermando il valore di una scrittura sincera e senza artifici. Attualmente sta completando il suo primo CD fisico, che includerà anche due inediti.

Cristiano Torri continua a fare musica con passione e coerenza, rivendicando “meritocrazia e autenticità”, con l’obiettivo di arrivare al cuore di chi ascolta.