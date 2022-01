L’amore e l’Autunno di Federico Birindelli

“Autunno” è il nuovo singolo del giovanissimo cantautore.

“Autunno” è il nuovo singolo del giovane Federico Birindelli, promettente cantautore che presenta la sua nuova realizzazione attentamente preparata.

Dopo il suo ultimo successo “Himalaya”, decide di rappresentare in chiave musicale la stagione dell’amore e del romanticismo attraverso il contesto autunnale, cantandone le sue sfaccettature con parole dolci tramite un brano struggente.

È già da tempo ormai che Federico ha dimostrato di avere il desiderio e la capacità di intraprendere la carriera musicale; grazie al suo impegno, la sua dedizione e l’insegnamento di diversi maestri d’arte, sta sempre di più affinando le sue doti naturali: il suo ultimo brano “Autunno” è il gratificante risultato di tanto lavoro.

Questo singolo è interessante e non solo per la storia d’amore che ne sta alla base ma per la bellissima capacità narrativa che Federico ha.

Con una voce singolare, descrive la bellezza e il mistero che avvolge la figura femminile di cui il ragazzo s’ innamora perdutamente. Tutti i momenti insieme, vissuti nelle fredde giornate d’autunno, sono descritti con grazia dalle sue parole: discorsi davanti ad una tazza di tè per fronteggiare giornate piovose e foglie che cadono con nostalgia.

Tutta questa magia di sguardi si spezza quando il loro rapporto ha un declino: l’allontanamento reciproco è la causa di tristezza del cantante che si chiude in sè, sentendosi in sintonia con il temporale che è fuori dalla finestra.

Federico canta frasi toccanti e commoventi come: “in mezzo alla gente / tutto si perde / ma noi da soli / vediamo le stelle / io ricordo tutto / tu non ricordi niente”.

Anche se il rapporto tra questi due ragazzi era inizialmente qualcosa di autentico e magico, tutto via via si è perso e il sentimento si è gradualmente affievolito, diventando solo un ricordo.

La profondità è ciò che più caratterizza tutto il singolo: l’originalità è evidente non solo dall’ ccattivante melodia ma soprattutto dal cuore con cui Federico canta parole di un’amore che non riesce a lasciare andare.

Un’amore che però fa riflettere e nello stesso tempo affascina, proprio come la voce di Federico Birindelli.

Il brano è pubblicato dall’ etichetta Edit Music Italy e distribuito in tutti i paesi del mondo da Believe Digital S.p.A..