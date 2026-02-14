LAKE SOUND PARK festival – dal 9 al 26 luglio a villa Erba (Ex Galoppatoio) – Cernobbio (CO)

LAKE SOUND PARK 2026 propone un ricco programma che porterà sul palco dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Tra i nomi annunciati:
Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Alfa, Mannarino e Luca Carboni.
Ospite internazionale d’eccezione sarà la star americana Charlie Puth.
Spazio anche al puro divertimento con:
-
“Voglio Tornare negli Anni 90” (Uno show pieno di sorprese con le hit internazionali degli anni 90, coriandoli, stelle filanti e Snow Show magico. Bolle, geyser scenografici, mascotte e animazione travolgente. GADGET ESCLUSIVI ti aspettano!)
-
l’attesissimo evento per i fan del K-pop: “K-POP Music is Coming Soon in Demon Hunters and Soda Pop” (live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione.)
Una line up capace di raccontare la musica in tutte le sue sfumature: dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali. Un cartellone pensato per coinvolgere pubblici di età e gusti differenti.
Programma di alto livello, location d’eccezione, servizi food & beverage curati e un’atmosfera unica hanno reso in pochi anni il Lake Sound Park uno dei festival più apprezzati in Italia, con numerosi sold out nelle edizioni precedenti.
Calendario aggiornato – Edizione 2026
- 9 luglio – Fiorella Mannoia
- 11 luglio – Claudio Baglioni
- 14 luglio – Riccardo Cocciante
- 16 luglio – Coez
- 17 luglio – Il Volo
- 18 luglio – “Voglio Tornare negli Anni 90”
- 19 luglio – “K-POP Music is Coming Soon in Demon Hunters and Soda Pop”
- 23 luglio – Alfa
- 24 luglio – Mannarino
- 25 luglio – Charlie Puth
- 26 luglio – Luca Carboni
Info e prevendita:
https://lakesoundpark.it/
https://www.instagram.com/lakesoundpark/
https://www.facebook.com/lakesoundpark