LAKE SOUND PARK festival – dal 9 al 26 luglio a villa Erba (Ex Galoppatoio) – Cernobbio (CO)

di
Orlando Battipaglia
-
lake sound park

LAKE SOUND PARK 2026 propone un ricco programma che porterà sul palco dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Tra i nomi annunciati:
Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Alfa, Mannarino e Luca Carboni.

Ospite internazionale d’eccezione sarà la star americana Charlie Puth.

Spazio anche al puro divertimento con:

  • “Voglio Tornare negli Anni 90”  (Uno show pieno di sorprese con le hit internazionali degli anni 90, coriandoli, stelle filanti e Snow Show magico. Bolle, geyser scenografici, mascotte e animazione travolgente. GADGET ESCLUSIVI ti aspettano!)

  • l’attesissimo evento per i fan del K-pop: “K-POP Music is Coming Soon in Demon Hunters and Soda Pop” (live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione.)

Una line up capace di raccontare la musica in tutte le sue sfumature: dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali. Un cartellone pensato per coinvolgere pubblici di età e gusti differenti.

Programma di alto livello, location d’eccezione, servizi food & beverage curati e un’atmosfera unica hanno reso in pochi anni il Lake Sound Park uno dei festival più apprezzati in Italia, con numerosi sold out nelle edizioni precedenti.

Calendario aggiornato – Edizione 2026

  •   9 luglio – Fiorella Mannoia
  • 11 luglio – Claudio Baglioni
  • 14 luglio – Riccardo Cocciante
  • 16 luglio – Coez
  • 17 luglio – Il Volo
  • 18 luglio – “Voglio Tornare negli Anni 90”
  • 19 luglio – “K-POP Music is Coming Soon in Demon Hunters and Soda Pop”
  • 23 luglio – Alfa
  • 24 luglio – Mannarino
  • 25 luglio – Charlie Puth
  • 26 luglio – Luca Carboni

Info e prevendita:

