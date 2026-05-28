“Lady Blue” di Roberto Serafini e Viola Valentino e la scelta della linearità

“Lady Blue” è un brano che gioca tutto sull’atmosfera e sulla memoria. Non è costruito per colpire, ma per accompagnare. L’ascolto scorre senza attriti, con una sensazione di continuità che diventa quasi ipnotica. La costruzione vocale è uno degli aspetti più riusciti. Le due voci si muovono con naturalezza, senza cercare mai un protagonismo eccessivo. Questo rende il brano equilibrato, ma anche molto controllato. A metà ascolto emerge però una sensazione precisa: tutto resta sempre nello stesso registro. Non ci sono momenti di reale tensione o rilascio, e questo può far percepire il brano come troppo lineare. È una scelta stilistica, ma anche un limite. Nonostante questo, “Lady Blue” riesce a costruire una sua dimensione, fatta di immagini semplici e di una scrittura diretta. Non è un brano che cambia le regole, ma che si muove con coerenza all’interno delle proprie coordinate.