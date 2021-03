LaCùra – fuori il primo singolo “Specchio”

E’ disponibile dal 23 Marzo 2021 su tutte le piattaforme digitali il primo singolo targato LaCùra…

“Specchio” e’ la traccia scelta dalla band per presentarsi al pubblico, che anticipa l’uscita dell’ EP d’esordio “ Tra ignoranza e realta’ ” prevista per il prossimo 14 Maggio 2021 via DELTA Promotion…

Presentazione di “Specchio”:

Anticipato il 22 Marzo 2021 in esclusiva per Rock My Life con il lyric video ufficiale, “Specchio” è un riff incalzante e carico di energia che accelera e corre. Il basso distorto, sospinto dai piatti aperti, alterna pause e riprese. Le voci si rincorrono e si intrecciano. Il testo racconta della necessità di ritrovare se stessi e la propria interiorità. I mass media che sono l’unico trogolo da cui oggi attingiamo la nostra conoscenza inducono l’individuo a consumare l’illusione di essere come tutti gli altri. Questa consapevolezza ci pone di fronte alla necessità di trovare una dimensione per ristabilire la nostra identità. Una ricerca in noi stessi che rischia di perdersi in un infinito gioco di specchi. Ma come diceva Jean-Bertrand Pontalis : “Ci vogliono parecchi luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere se stessi“. L’editing e il montaggio video sono stati affidati alla sempre ottima ZenBang Productions…

Chi sono LaCùra:

“LaCùra“ nasce nel 2019 da un’idea di Carlo Dones (Basso) e Andrea Nurchis (Voce). Dopo alcuni mesi di assestamento la band trova l’assetto finale con l’entrata in formazione di Umberto (Batteria) e Gabriela (Voce Soprano).

Le precedenti esperienze di ogni membro della band nell’underground Italiano (Thee S.T.P., Quinto livello, Xternals) si incontrano e creano un suono che si muove nel genere hard rock di matrice alternativa.

Il primo elemento caratteristico del gruppo è l’ uso del solo basso e della batteria per la parte strumentale, mentre il cantato (in Italiano) alterna la voce rock maschile di Andrea con quella lirica femminile di Gabriela. Quest’ultimo elemento arricchisce il progetto con tocco melodico e femminile, che consente alla band di sperimentare soluzioni alternative e aprirsi a nuove suggestioni.

Crediti:

Montaggio Video: ZenBang Productions [ https://www.facebook.com/zenbangmediamaking ]

Testi e musica: Musica di Carlo Dones, Testi di Andrea Nurchis, Arrangiamenti de LaCùra

Prodotto da: LaCùra

Mix & Master: Registrato in presa diretta al Dedolor Music HQ di Rovellasca (CO), mix e master affidati a Gionata Bettini

LaCùra – line up:

Andrea: Voce

Gabri: Voce Lirica

Carlo: Basso

CZ: Batteria

Genere:

Alternative Hard/Rock

