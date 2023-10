“Lacerata gioventù” è il nuovo EP di ilmostrodellaband

Fuori da venerdì 13 ottobre con distribuzione Artist First il nuovo EP del progetto ilmostrodellaband dal titolo “Lacerata gioventù”. Tiziano Piu, artista sardo ideatore del progetto, ci regala una raccolta di 4 brani nata dalla collaborazione con diversi produttori, che hanno tutti contribuito all’unicità del disco.

“4 brani, 3 collaborazioni diverse. Ho scelto di avere produzioni differenti per capire dove può arrivare quello che scrivo. Con Flavio Ferri è stato un piacevole scambio e mi sentivo al sicuro con la sua esperienza; con Mario Inghes una sfida sentita, qualcosa di inconcluso dal passato ha preso luce; con Mario Antonio Nardi la collaborazione perfetta per “Lacerata gioventù” , gradita sicuramente dal mio amico Franco a cui dedico l’Ep”

Scopri il brano:

https://ilmostrodellaband.lnk.to/Laceratagioventu



Autore e compositore testi e musica: Tiziano Piu

Testo “Non piangere”: Mauro Piga

Produzione, arrangiamenti, strumentale: “Lacerata gioventù” (Mario Antonio Nardi)

Produzione, arrangiamenti, strumentale: “Malinconia” , “Nuovi orizzonti ” (Mario Inghes)

Produzione, arrangiamenti, strumentale: “Non piangere” (Flavio Ferri)

Basso “Lacerata gioventù” (Ludovica Loi)

Foto promo/teaser: Francesca Corona

Master: Pisi Studio (Roma)

Distribuzione: Artist first

BIO:

Ilmostrodellaband è un progetto musicale solista nato nel 2020. È ideato da Tiziano Piu, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna). Ex fondatore del progetto alternative rock Dorom Dazed, decide di cambiare completamente approccio alla musica e esplorare nuove sonorità. Il primo Ep “L’abbandono” (Hot studio Records) viene rilasciato nel 2022, prodotto da Kazemijazi è composto da 5 brani elettropop/rock di stampo indie con richiami agli anni ’80/’90. L’Ep viene scelto dalla testata Sa Scena Sarda come “Disco della settimana” e ottiene buoni riscontri di critica. Seguiranno alcune date live in Sardegna con Roberto Murru (parti elettroniche/chitarre) e Ludovica Loi (basso). Il 13 Gennaio 2023 viene rilasciato su YouTube “Nuovi orizzonti” e segna un nuovo inizio, nuove collaborazioni e sonorità diverse dal passato. Il brano è prodotto da Mario Inghes (Silence Kills). Successivamente verrà rilasciato il singolo “M.D.” che invece rafforza sempre di più la collaborazione con Kazemijazi e spinge il progetto verso sonorità Dark/Wave. Il 13 Ottobre 2023 esce il nuovo EP “Lacerata gioventù” che racchiude ulteriori collaborazioni importanti. Il brano “Non Piangere” vanta la produzione di Flavio Ferri (fondatore e componente dei Delta V); la title track è caratterizzata dall’inedita collaborazione con Mario Antonio Nardi (Fellini Band) mentre “Malinconia” e la già edita “Nuovi orizzonti” sono prodotte dall’ormai fidato Mario Inghes. Queste collaborazioni apportano cambiamenti importanti e danno diverse letture ai brani che si trasformano in una condivisione creativa libera da qualsiasi schema. L’ep è distribuito da Artist First e viene presentato attraverso dei mini teaser firmati da Francesca Corona.

YouTube

Instagram

Facebook

Spotify

Bandcamp