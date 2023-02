La Wendy Night arriva anche a Bologna, sabato 18 febbraio @ Covo Club

WENDY NIGHT arriva, come terza data, al COVO CLUB di Bologna, sab. 18 febbraio!

La line up è composta da Oli? xDiemondx, IN6N, Decrow, Suicide Gvng e Giorni Trsiti, che saliranno sul palco a partire dalle ore 22:00 seguiti dal dj set emo-punk di yuks.

Wendy Night è uno spettacolo che nasce con l’idea di portare per la prima volta dal vivo (con band fissa per tutti) artisti appartenenti alla scena emo-punk romana, che finora hanno sempre e solo collaborato attraverso produzioni e featuring, con l’intento di proporre uno evento unico! Wendy Night è itinerante con l’obbiettivo di toccare le maggiori città italiane e inserire in line-up sempre più nuovi progetti di questo panorama musicale.

Il nome, così come l’estetica dell’evento, prende ispirazione da un personaggio immaginario peculiare: si tratta di Winnifred “Wendy” Torrace, nonché la protagonista del romanzo horror Shining (1977) dello statunitense Stephen King. Il claim “Roma da urlare” non è casuale, ma si consiglia l’esperienza diretta per coglierlo a pieno.

Le porte apriranno alle 21:30.

Il concerto inizierà alle 22:00, mentre il dj set dopo la mezzanotte.

PREVENITE DISPONIBILI SU TICKETMASTER

“È Roma da urlare la cosa veramente importante e non casuale. Solo chi c’è stato può coglierne a pieno il senso. Urlare, pogare: tutte quelle cose che dai social e Spotify non si possono fare. Questa è la musica live, o almeno quella che ci piace vivere e portare in giro” -The Soundcheck

“Una sensazione che lasciano ben poche esperienze, rare e preziose, quelle che ti riportano ai tempi in cui si viveva di musica, foto sgranate e sigarette, prima di Instagram e prima di qualsiasi altra cosa” – Rockon

“Due ore serrate, a cui segue anche il DJ set emo-punk di Emo Sucks e Yuks. Ed è un giovedì sera di gennaio che sa di estate, di fine degli esami e di spensieratezza, quella che non ti costringe alla sveglia delle 7, domani mattina” – Perindiepoi

WENDY NIGHT È SU SPOTIFY

CONTATTI:

Instagram

romadaurlare@gmail.com