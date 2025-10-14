La verità svelata nelle favole musicali di Antonio Ferdinando Di Stefano

E’ disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutti i migliori digital stores nazionali e internazionali il disco di Antonio Ferdinando di Stefano dal titolo Il Teatro della Voce uscito per Musica Presente Records.

Così scrive Renzo Cresti, direttore artistico dell’Etichetta:

“La verità è spesso nascosta da un velo. Talvolta è l’uomo stesso a stenderlo, per offuscare i propri atteggiamenti negativi che finiscono per nuocere a sé e agli altri. L’arte ha il compito di rivelare ciò che resta celato. Tra i generi letterari, la favola è forse il più adatto a questo scopo: con leggerezza e fantasia racconta storie brevi, quasi sempre con protagonisti animali, capaci di trasmettere morali senza tempo.

Non è semplice tradurre le favole in musica. Bisogna rispettarne levità e scioltezza, seguirne la sinteticità e la rapidità, sottolineare la morale senza diventare moralisti o censori, mantenendo invece il sorriso sulle labbra. Antonio Ferdinando Di Stefano riesce in questa difficile impresa. Lo fa con mezzi essenziali, una voce recitante e un clarinetto, sfruttati con libertà creativa. Non aderisce pedissequamente al testo e non cade nella descrizione servile, ma coglie lo spirito profondo della narrazione.”

“Il risultato è un’operazione artistica di grande intelligenza che Musica Presente Records ha voluto pubblicare con convinzione. In un’epoca segnata da guerre e tragedie umane, queste favole offrono leggerezza e allo stesso tempo consapevolezza. Educano i bambini ma parlano anche agli adulti, con ironia e intelligenza. Sono archetipi universali che ancora oggi possono diventare un antidoto contro la cattiveria del mondo.

Il linguaggio musicale contemporaneo di Di Stefano rende le favole accessibili anche a chi non è abituato alla musica del presente. La narrazione funge da filo conduttore e permette all’ascoltatore di entrare con naturalezza nel tessuto sonoro. I brani sono brevi, incisivi, di immediata comprensione. La voce e il clarinetto si intrecciano in un dialogo che svela il significato e il valore etico dei racconti.

Il progetto Teatro della Voce nacque nel 2019 quando furono messe in scena alcune favole di Jean de La Fontaine con voce narrante e clarinetto. Nel 2024 la selezione è arrivata a ventuno composizioni. Di Stefano utilizza le scale a trasposizione limitata di Olivier Messiaen e altri sistemi, articolando schemi ritmici con grande varietà. Il clarinetto diventa un vero e proprio personaggio narrante, che incarna pensieri e gesti dei protagonisti e commenta gli eventi.

Le favole musicate da Antonio Ferdinando Di Stefano sono un lavoro prezioso. Presentarle oggi, in un momento storico tanto drammatico, significa restituire un valore etico ed estetico insieme, ricordandoci che nella leggerezza può celarsi la verità più profonda.”

