LA VERITA’ è il nuovo singolo di Weid con l’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing .

Il brano racconta il delirio del protagonista, che – in preda ai fumi dell’alcol – vaga per la città di Milano temendo che la ragazza possa averlo tradito.

In una chiave quasi ironica, Weid porta alla luce il tema dell’abuso di alcolici e l’alterazione della realtà e comportamento, che questo comporta.

Spesso gli alcolici, infatti, possono non farci percepire le nostre reali azioni, mentre visti da fuori agiamo da pazzi e riusciamo a compromettere situazioni, che – in stato di lucidità – potrebbero essere risolte razionalmente, senza troppi problemi.

Simone Maritano, in arte Weid è un giovane cantautore classe ‘99 della provincia di Torino. Da sempre appassionato alla musica, in adolescenza si concentra principalmente sul genere rap, per poi arrivare al pop in età più matura, iniziando a studiare canto e pianoforte.

La sua scelta autoriale, finemente astratta, permette al pubblico di entrare nel suo mondo e percepire le sue stesse sensazioni