LA STAGIONE DEL LENNIE TRISTANO: RICK MARGITZA PLUS ELIO COPPOLA TRIO L’ 8 MARZO AD AVERSA

Dopo il grande successo del Gospel natalizio, i concerti del Lennie Tristano

ricominciano il prossimo 8 Marzo alle 21,00 con la band di Rick Margitza.

Il sassofonista americano, supportato dal trio del batterista Elio Coppola, si

esibirà dal vivo nello spazio dell’Auditorium Bianca Da Ponte di Aversa, in

via Nobel.

Collaboratore di Miles Davis, con il quale ha inciso l’album “Amandia”,

seguendolo poi dal vivo nei suoi Live Around the World, Margitza è un

sassofonista di origini gipsy che ha cominciato a suonare il violino quando

aveva quattro anni prima di approdare al sassofono tenore, di cui è un

virtuoso, e contemporaneamente al sax soprano, strumento in cui si rivela

erede della lezione di John Coltrane.

É stato anche pianista ed oboista e nel suo curriculum di studi figurano

importanti College of Music, tra i quali il prestigioso Berklee.

Le sue collaborazioni sono innumerevoli, a cominciare da quella con Flora

Purim negli anni ’80, fino alle più recenti con John Fedchock ed Eliane Elias,

passando per Eddie Gomez, Mc coy Tyner, Martial Solal. Moltissime anche

le incisioni con le migliori case discografiche, tra cui spiccano i tre album

registrati da leader per la Bue Note. In palcoscenico anche il trio di Elio

Coppola, drummer allievo di Kenny Washington, che insieme al pianista

Andrea Rea e al bassista Antonio Napolitano accompagnerà Rick Margitza

in un viaggio attraverso rivisitazioni della musica afroamericana e

brasiliana e altre composizioni originali.

La prenotazione può essere effettuata collegandosi a questo link

La stagione del Lennie Tristano proseguirà poi sabato 6 Aprile con il RICCARDO FASSI QUINTET, il 14 Maggio con il concerto e seminario di JOE FARNSWORTH, il 27 Giugno con il duo ROBERTO OTTAVIANO e NANDO DI MODUGNO

Info Lennie Tristano – 339 3467387 – 338 9805939

Ufficio Stampa: Angela Caputo – 328 8479115 – angela.caputo@fastwebnet.it