La Scelta – “15 Anni del Nostro Tempo” è il nuovo album

Raggiungere il traguardo dei 15 anni di carriera non è da tutti, ma ciò che colpisce in 15 Anni del Nostro Tempo , il nuovo album de La Scelta , non è solo la longevità della band, quanto la capacità di trasformare questa celebrazione in un progetto pieno di anima e significato. Questo disco non è solo un viaggio a ritroso nel tempo, ma anche una riflessione artistica su come il passato e il presente possano coesistere per dar vita a qualcosa di nuovo.