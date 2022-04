“La Porta Chiusa” è il nuovo singolo di Ilario Schanzer!

Dall’8 aprile 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “La Porta Chiusa”, il nuovo singolo di Ilario Schanzer.

Il brano “La Porta Chiusa” racconta la fine di una passione, quando l’amore e l’odio si fondono fino a diventare indistinguibili l’uno dall’altro. Una canzone scritta di getto per una storia d’amore che mi ha quasi portato al punto di perdere la vita.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’amore a volte fa male. A me ha fatto malissimo, però un giorno, per incantesimo, è nata questa canzone.”

Biografia

Ilario Schanzer è un musicista eclettico, pianista, chitarrista, cantante, cantautore e compositore. Vive a Roma e scrive la sua musica in molti differenti stili e generi. Ad uno scarso interesse per la vita scolastica Ilario ha sempre contrapposto eccellenti risultati nello sport, vincendo ben due titoli italiani Juniores di canottaggio, ma alla fine la passione per la musica ha avuto la meglio e così si è diplomato in pianoforte al Conservatorio dell’Aquila mentre, da autodidatta, imparava a suonare la chitarra e a cantare. Ha fatto poi parte, come pianista e chitarrista, di alcune band romane ed ha lavorato come conduttore ed ideatore di programmi radiofonici incentrati sulla musica jazz. Attualmente lavora come musicista professionista ed insegnante di chitarra e pianoforte.

“La Porta Chiusa” di Ilario Schanzer uscirà in radio l’8 aprile.

