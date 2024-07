La NobileA feat Barbara Catera: “SOLO CHIMICA” è il nuovo singolo

Sarà disponibile in radio dal 26 luglio “Solo Chimica” (Dmb Production/Sony Music Italia) il nuovo singolo della cantautrice siciliana LaNobileA (Angela Nobile) che vede la collaborazione con il soprano lirico Barbara Catera e la produzione di Rory di Benedetto.

Come racconta la cantautrice il singolo affronta: “L’amore che non puoi governare. Spero che, almeno una volta nella vita, tutti abbiano avuto paura di quello che il cuore impazzito ha sentito. Quando anche l’aria ti soffoca al pensiero di quella persona che senti di amare con ogni parte del tuo corpo e cuore, ma che forse non puoi amare del tutto perché potrebbe essere pericoloso, perché potrebbe non amarti quanto la ami tu. La cerchi ovunque e il suo profumo ti rimane in testa, lo senti nel tuo cervello, ti si chiude lo stomaco e senti di non avere più bisogno di nulla, nemmeno di mangiare, perché basta il solo pensiero a saziarti. Una cosa che accade per ‘colpa’ della chimica e non della testa senza nessun reale motivo. Ci si scambia la pelle (come cantava Lucio Dalla) in pochi minuti. Ci si scambia le anime con gli occhi in una frazione di secondo, ed è fatta. È per sempre. Solo chimica è la verità dell’amore per me”.

Angela Nobile, cantautrice siciliana classe 86, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica. Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha avuto molte esperienze artistiche importanti: The voice of Italy 2014 su Rai 2, Domenica in 2015 su Rai 1, Festival del cinema italiano RAI1 nel 2019 e nel 2021, Diverse le partecipazioni inoltre su Canale 5 nello show di Maria De Filippi “Tu si que vales” nel 2018 e su Rete 4 ospite della brillante Jo Squillo nel 2017. Ha aperto i concerti di JAX e Fedez nel 2015 e nel 2017 e le date di Mario Biondi nel 2022. Ha pubblicato due album tra il 2020 ed oggi, firmati dalla stessa, dal soprano Lirico Barbara Catera, dal grande autore Lorenzo Vizzini (autore di Mr Rain, Emma, Renato zero, Ornella Vanoni, ecc), dal Talentuoso autore e produttore Rory di Benedetto (autore per Mengoni, Tecla Insolia, ecc), da Mario Incudine cantautore siciliano e dal Big Mario Biondi. Attualmente impegnata con il nome d’arte LaNobileA nella promozione del suo ultimo singolo Nel febbraio 2024 appena trascorso, presso casa Sanremo, vince il primo posto al Vertical music fest promosso dalla Rai con l’inedito “zagara miele e sale” in feat con il soprano lirico Barbara Catera “e il terzo posto con “Fidati di te”, brano che affronta il tema dei disturbi alimentari.