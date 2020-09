LA MUSICA INDIPENDENTE DI TORINO TORNA A RESPIRARE GRAZIE AL FESTIVAL DI SOFÀ SO GOOD

IN PRIMA LINEA PER LA RIPARTENZA SOSTENIBILE

Sofà so Good è un appuntamento live a cadenza mensile all’insegna della musica e della condivisione. Tra una birra e una risata in compagnia, è un punto di ritrovo per musicisti e appassionati della scena artistica torinese, uno spazio per far conoscere se stessi e la propria musica ad un pubblico sempre interessato e affamato di nuove esperienze. Prima di tornare alla tanto auspicata normalità, dopo mesi passati ad organizzare eventi online, il team di Sofà So Good ha organizzato un evento speciale in grado di condensare in un’unica serata tutte le emozioni che il lockdown ha impedito di regalare al pubblico.

SOFÀ SO GOODSTOCK II – BUNKER EXPERIENCE

Data la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di realizzare eventi sostenibili all’interno dei live club, lo staff di Sofà So Good ha inaugurato Sofà So Goodstock: una miscela di energia, emozione e speranza, un evento fresco nato con l’obiettivo di fornire al maggior numero possibile di artisti l’occasione di tornare ad esibirsi ed entrare in contatto con la propria fanbase dopo mesi di sconforto e totale assenza dalla scena.

Dopo il grande successo della prima edizione (agosto 2020), coronato dal sold out, l’evento tornerà in scena in data 11 settembre 2020 presso il Bunker (Via Niccolò Paganini, 0/200, 10154, Torino), uno tra gli spazi culturali più gettonati della città di Torino.

A partire dalle ore 16:00 si esibiranno alcuni tra gli artisti più conosciuti e amati della scena musicale indipendente di Torino, tra cui Alberto Bianco, Atlante e The Spell of Ducks.

Sofà So Goodstock fa parte del palinsesto di eventi promosso da Torino Music Connection, il collettivo nato per creare sinergie e nuovi scenari di sviluppo culturale a Torino e Provincia. Tra i partner figurano infatti diverse realtà incredibilmente attive sul territorio locale (e non solo) tra cui Volcano Records & Promotion, Blumusica, Pan Music Production, Atomo Promotion, Scuola di Music Business e MusiDAMS (il blog del DAMS di Torino).

LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/1016795152083439

Dalle ore 20:00 inizieranno i concerti nell’area del Main Stage. BIGLIETTO OBBLIGATORIO.

LINK PREVENDITE: https://xceed.me/en/torino/event/sofa-so-goodstock-ii-bunker–89152/channel–bunker

ATTENZIONE: nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione Covid-19 i biglietti sono nominali e vanno acquistati uno alla volta.

Dalle 16:00 alle 20:00 l’ingresso sarà gratuito per tutti i soci AICS. Il tesseramento potrà essere effettuato in loco ad €5,00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

LINK PRENOTAZIONE: https://xceed.me/en/torino/event/sofa-so-goodstock-ii-bunker-1–89168/channel–bunker

MAIN STAGE: Bianco, Atlante, Cheap, Samoo

SIDE STAGE: Disinteresse Generale, Le Disfunzioni e i Rettili, The Unikorni

LOUNGE STAGE: The Spell of Ducks, Max Rumiano Project, Calembour, Igloo

ACOUSTIC STAGE: Paolo Vaccaro, Francamente, Protto, Ivan & Theplant, CheriachRe, Narratore Urbano

