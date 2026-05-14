La Little Tony Family torna con “Siamo oltre ogni pensiero”

Ci sono brani che cercano disperatamente di sembrare profondi e finiscono per perdere spontaneità. “Siamo oltre ogni pensiero” della Little Tony Family fa esattamente il contrario: sceglie la semplicità, ma senza diventare vuota. E forse è proprio questo il motivo per cui il pezzo funziona così bene. Non vuole insegnare nulla, non vuole sembrare sofisticato a tutti i costi, non rincorre quelle atmosfere malinconiche ormai onnipresenti nella musica pop italiana. Preferisce stare dentro una dimensione luminosa, quasi spensierata, ma con un fondo umano che si percepisce chiaramente già dal primo ascolto. Il rapporto tra Angelo Petruccetti e Cristiana è il vero centro emotivo del brano. Non viene raccontato in maniera teatrale o costruita, ma emerge in piccoli dettagli, nei sorrisi vocali, nella leggerezza degli incastri melodici, in quella sensazione di complicità reale che oggi manca in molta musica costruita a tavolino. C’è un’aria familiare che ricorda certi tormentoni italiani dei primi Duemila, ma senza l’effetto nostalgia forzata. Piuttosto, il singolo sembra voler recuperare una dimensione popolare genuina, quella delle canzoni che si ascoltano in macchina con i finestrini abbassati e senza bisogno di interpretarle continuamente. Dal punto di vista musicale, il pezzo si muove su coordinate immediate ma intelligenti. Il trombone di Alessio Graziani aggiunge personalità all’arrangiamento senza invadere mai il centro del brano, mentre la struttura melodica resta sempre molto chiara e accessibile. Non ci sono grandi sorprese armoniche, ma probabilmente non servivano.

La forza del singolo sta proprio nella sua capacità di non complicarsi la vita. A metà brano, però, emerge anche uno dei piccoli limiti del pezzo. Alcuni passaggi insistono molto sulla stessa atmosfera e avrebbero potuto osare leggermente di più, magari con una variazione ritmica più marcata o un’apertura melodica differente nella parte finale. Nulla che comprometta il risultato, ma in certi momenti si ha la sensazione che il brano scelga la sicurezza invece del rischio. Eppure, proprio questa scelta lo rende coerente con sé stesso. “Siamo oltre ogni pensiero” non vuole diventare un manifesto artistico generazionale. Vuole far stare bene, alleggerire, creare vicinanza. E in un periodo storico dove tutto sembra dover essere cupo, stratificato e sofferto, questa semplicità quasi disarmante finisce per diventare un punto di forza. La Little Tony Family riesce così a riportare dentro la musica italiana una parola che spesso viene usata con superficialità ma raramente messa davvero in pratica: spontaneità. E forse Fiorello, accogliendo subito il pezzo nel suo programma, aveva intuito proprio questo. Non la perfezione tecnica assoluta, ma quell’energia immediata che arriva prima ancora di essere spiegata.