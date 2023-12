“La dolcezza di una lacrima” è il nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

La dolcezza di una lacrima, singolo per violino, violoncello e pianoforte, di Daniela Mastrandrea è disponibile dal 22 dicembre 2023 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Il brano, scritto nel 2013 e mai pubblicato prima d’oggi, ha un sapore tardo-romantico e nasce da una riflessione profonda sulle molteplici cause che danno origine ad una lacrima. Un’analisi, in musica, degli stati d’animo dai quali può scaturire il pianto.

Il singolo è stato registrato presso Lab Sonic Studio a Matera dal fonico Francesco Altieri, che da diversi anni segue i lavori di Daniela Mastrandrea, pianista e compositrice pugliese.

Con lei, due anime straordinarie – così racconta Daniela – Anna Giusto (violino) e Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello).

Scopri il singolo La dolcezza di una lacrima

https://lnkfi.re/ladolcezzadiunalacrima

«Lavorare con Vera e Anna è stato speciale. – spiega l’autrice Daniela Mastrandrea – Ho sempre cercato umanità in cose e persone, e con loro ho vissuto momenti all’insegna di questo. Grazie alla sua incrollabile fede, Anna ha dato spessore e profondità alla mia musica; Vera, calma e concreta, ha compreso immediatamente ciò che avevo nel cuore e nella mente. Le note piatte su un foglio di carta possono prendere vita in mille modi a seconda della sensibilità di ciascuno; Vera e Anna sono scese in profondità, facendo sì che il messaggio potesse giungere ancora più facilmente al cuore di chi ascolta».

Entrambe affiancheranno Daniela nei prossimi mesi per i singoli che seguiranno, un brano per violino e pianoforte e un altro per violoncello e pianoforte.

Il videoclip, dalle atmosfere natalizie, ben s’accorda con il periodo in cui La dolcezza di una lacrima vedrà la luce. In poche parole, un ennesimo regalo di Natale con il quale la Mastrandrea mai dimentica di omaggiare chi da sempre segue la sua musica.

La dolcezza di una lacrima è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 dicembre 2023 https://lnkfi.re/ladolcezzadiunalacrima

BIOGRAFIA

A sette anni comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Piano City Milano, Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari In Jazz, Experimenta e altri.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era e altri.

Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre, La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo circa duecento composizioni pubblicate tra album e singoli: dal duo all’orchestra, dal jazz alla classica.

Contatti