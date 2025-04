La cantante Petra Magoni e il pianista Andrea Dindo il 3 aprile a Fusignano (Ravenna) per Crossroads 2025

Giovedì 3 aprile alle 21:00, a Fusignano, Petra Magoni & Andrea Dindo – “Canzoni in Bianco e Nero” in concerto

La cantante Petra Magoni e il pianista Andrea Dindo, live all’Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano (provincia di Ravenna), renderanno omaggio a tre figure iconiche: Cole Porter, George Gershwin e Kurt Weill

L’Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano (provincia di Ravenna) sarà la cornice che ospiterà il concerto di Petra Magoni & Andrea Dindo – “Canzoni in Bianco e Nero” in programma giovedì 3 aprile, alle 21:00, a cura di Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna (Ravenna Jazz), prestigioso e storico festival giunto alla ventiseiesima edizione.

“Canzoni in Bianco e Nero” è un interessante progetto concepito pensando all’epoca in cui furono scritti i brani di tre leggende come Cole Porter, George Gershwin e Kurt Weill, un periodo in cui sia le immagini che le fotografie erano proprio in bianco e nero. Partendo da Weill, iconico compositore tedesco ma naturalizzato statunitense, che adattava il suo stile compositivo in relazione all’ambiente in cui viveva in quel determinato momento, Petra Magoni e Andrea Dindo giungono poi a Cole Porter e George Gershwin, autori di intramontabili standard esattamente come Kurt Weill. Il musicista di origine teutonica iniziò con il cabaret berlinese, ma successivamente, a causa delle persecuzioni naziste, si trasferì dapprima in Francia, dopo a Londra e infine a New York, dove compose veri e propri standard che tutt’oggi, appunto, lo accumunano a Porter e Gershwin.

Energica, intensa, magnetica, stilisticamente trasversale, dall’innata musicalità attraverso cui brilla per alcune intuizioni particolarmente sorprendenti, Petra Magoni è una fra le cantanti italiane più affermate e stimate degli ultimi vent’anni. Grazie al suo luminoso talento ha calcato e calca i palchi nazionali e internazionali più prestigiosi, condividendo la scena con svariati musicisti di grande levatura come Al Jarreau, Chano Dominguez, Ares Tavolazzi, Bojan Z, Nicola Stilo, Paolo Benvegnù, Peppe Servillo, Morgan, Francesco Bearzatti, Paolo Fresu, Vincent Beer-Demander, soltanto per nominarne alcuni. Oltre all’Italia, esporta le sue qualità artistiche in tutto il mondo, in Paesi come Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Cina, Ecuador, Israele, Emirati Arabi Uniti e non solo.

Andrea Dindo è un eccellente pianista dalla rigorosa formazione accademica, dalla tecnica sopraffina e notevole eleganza interpretativa, nonché apprezzato direttore d’orchestra in Italia e all’estero. Pur provenendo dall’ambiente colto, il musicista veneto mostra un certo interesse nell’esplorazione di territori stilistici differenti. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con numerosi musicisti e artisti in generale di rango nazionale e internazionale, come Félix Ayo, Leo Nucci, Alessandro Carbonare, Renato Bruson, Andrea Griminelli, András Adorján, Ingo Goritzki, Enrico Dindo, Gabriele Pieranunzi, Alessandro Corbelli, Roberto Cominati, Marco Rizzi, Aldo Ceccato, Tatjana Vassiljeva, Carla Fracci e molti altri ancora. Fuori dai confini nazionali, si è esibito a tutte le latitudini, come ad esempio in Francia, Stati Uniti, Giappone, Inghilterra, Argentina, Uruguay, Cina.

“Canzoni in Bianco e Nero” è un progetto che, seppur personalizzato dalla spiccata identità espressiva di Petra Magoni e Andrea Dindo, è profondamente rispettoso del materiale compositivo originale scritto da Cole Porter, George Gershwin e Kurt Weill.

https://www.crossroads-it.org/speaker/petra-magoni-andrea-dindocanzoni-in-bianco-e-nero/

https://www.kinomusic.it/…/petra-magoni-e-andrea-dindo-3/