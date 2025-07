la band XGIOVE pubblica il nuovo brano “Resistere”

La band XGIOVE pubblica su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo RESISTERE.

Il brano sprigiona tutta la sua potenza espressiva radicata nel folk rock e racconta in modo diretto e viscerale la volontà di resistere, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta.

“Esistere per resistere. La mia natura è resistere”.

Attorno a questo verso ruota il cuore del pezzo, un testo che attraversa la paura, il vuoto, l’ansia, ma anche la determinazione di chi non smette di lottare. La scrittura è cruda e sincera, tradotta in un sound energico e privo di orpelli: chitarre vibranti, parole autentiche, emozioni nude.

Il videoclip ufficiale, diretto e girato da Riccardo e Daniele “CUK” Graziani, ritrae la band in un ambiente essenziale, scolpito in bianco e nero. L’assenza di distrazioni visive mette in risalto la parola e la forza della musica. Ogni suono diventa un atto di resistenza, ogni gesto una presa di posizione. Un’estetica pura per un messaggio potente.

Guarda il video del brano Resistere:

Originari di Porto Sant’Elpidio, i XGIOVE hanno costruito passo dopo passo la propria identità musicale, lontano da formule preconfezionate. RESISTERE è il manifesto di questo percorso: un brano che parla di fragilità senza vittimismo e di forza senza retorica.

La band XGIOVE eseguirà questo brano per la prima volta dal vivo sul palco dello Stadio Olimpico, prima di un’icona come Vasco Rossi, non è solo un traguardo: è un passaggio simbolico. Un’occasione importante, che la band vivrà mostrando la parte più autentica di sé.

Biografia

La band XGIOVE (si legge Pergiove) nasce nelle Marche nel 2018 con un obiettivo chiaro: raccontare attraverso la musica il coraggio di restare fedeli a sé stessi. La loro energia fonde folk e rock in un linguaggio autentico e popolare, capace di trasformare ogni live in un’esperienza collettiva. Ogni brano è una dichiarazione di intenti: una resistenza gentile ma decisa contro le paure e l’omologazione, a difesa dell’identità di una generazione che non si arrende e continua a cercarsi, anche nel caos del mondo contemporaneo.