La band TRI-ON pubblica il nuovo album “NOVECENTO”

La band di jazz prog TRI-ON con il suo ultimo album “Novecento” si propone ad un pubblico più ampio. Infatti, dal 10 luglio l’album viene distribuito su tutte le principali piattaforme digitali. Per coloro che desiderano invece acquistare la versione fisica su CD, è possibile ordinarla effettuando una donazione minima di 10 euro, interamente destinata alla raccolta fondi di EMERGENCY.

Insieme ai compagni di viaggio Ricky Hager e Dave Vaglia, con il contributo di Emanuele Scarioni, Daniele Bianchini ha dato vita a un’opera che sfugge a ogni definizione di genere. Due chitarre acustiche, batteria e percussioni costruiscono un linguaggio musicale originale, in equilibrio tra progressive, jazz, rock, blues e suggestioni mediterranee, trasformando ogni brano in un vero e proprio racconto sonoro.

Le nove tracce di Novecento affrontano temi universali che attraversano il XX secolo e arrivano fino ai nostri giorni. Il brano Via Panisperna declina il rapporto tra etica e scienza attraverso la figura enigmatica di Ettore Majorana. I brani L’Orologio e Time Compression riflettono sullo scorrere del tempo. Altri, indagano il valore della memoria, sia storica che personale, mentre Infinity Soul si addentra nella dimensione spirituale. A chiudere il percorso è Arca 2000 / Tempo Scaduto, una composizione nata anni fa ma oggi più che mai attuale, che affronta con forza il tema dell’emergenza ambientale.

Novecento è un disco che invita a un ascolto consapevole e alla riflessione. Ad accompagnarlo c’è anche un “manuale per l’ascolto”, pensato per approfondire i riferimenti storici, filosofici e scientifici che attraversano l’intero progetto e ne arricchiscono la lettura.

Guarda il video del brano “Brillante”

Informazioni

Edizione fisica solidale

Il CD in edizione fisica è ancora disponibile attraverso la raccolta fondi dedicata a EMERGENCY, con una donazione minima di 10 euro.

“Un mondo senza guerra e il diritto alla cura per tutti: è questo il valore che la famiglia di Daniele Bianchini e i TRI-ON hanno scelto di sostenere attraverso la pubblicazione di Novecento.”

Raccolta fondi: https://insieme.emergency.it/fundraisers/laura-lardera