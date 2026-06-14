La band DEAF KAKI CHUMPY pubblica il nuovo album “AGÀPE”

I Deaf Kaki Chumpy avevano già annunciato il cambio di rotta del proprio percorso artistico lo scorso maggio con l’anteprima del singolo Ultime Volontà. Ora è il momento di Agàpe, il nuovo album in uscita il 26 giugno 2026, a otto anni di distanza dal precedente lavoro discografico, Stories.

I 18 musicisti che compongono la band confermano la loro natura di collettivo aperto e mutevole, con una forte identità narrativa. Il loro linguaggio musicale negli anni è diventato il tratto distintivo di una delle realtà più originali della scena indipendente italiana.

Il titolo dell’album richiama il termine greco ἀγάπη (agápē), parola che nella tradizione filosofica e spirituale indica una forma di amore universale, gratuito e disinteressato. In un’epoca segnata da frammentazione, individualismo e conflitti, i Deaf Kaki Chumpy scelgono di interrogarsi sul valore della solidarietà, dell’ascolto e della costruzione di legami autentici, trasformando queste riflessioni in musica.

Agàpe rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti nel rapporto tra il collettivo e la lingua italiana, introdotta per la prima volta nel brano Ultime Volontà. Una scelta che rende ancora più immediata la dimensione narrativa e consente alle parole di assumere un ruolo centrale all’interno della complessa architettura musicale della band.

E’ possibile il pre-save del nuovo album al seguente link : https://lnk.fuga.com/kPG9

Video del brano “Ultime Volontà” (Live Version)

Cenni biografici

I Deaf Kaki Chumpy sono un collettivo di 18 musicisti con base a Milano, attivo dal 2015. Utilizzano la musica come strumento per raccontare storie, utilizzando, voci, fiati, synth, chitarre, vibrafono, basso e percussioni attraverso un linguaggio che mixa sapientemente jazz, progressive rock, black music, elettronica, folk e musica orchestrale.

Nel corso degli anni si sono esibiti in numerosi club, teatri e festival, tra cui il Lume e il Biko di Milano, il Teatro Astrolabio di Villasanta, il Binario 9 di Monza, l’Ah-Um Festival di Milano, il Jazzit Fest di Feltre, la rassegna Summertime in Jazz organizzata da Piacenza Jazz sui colli piacentini e il Reload Sound Festival, dove hanno aperto il concerto di Ghemon.

Il loro ultimo album, Stories (2018), è stato presentato dal vivo alla Santeria Toscana di Milano e all’Auditorium di Radio Popolare, con uno speciale concerto trasmesso in diretta. Successivamente la band si è esibita anche in cima al Pirellone di Milano nell’ambito della rassegna JazzMi.

La discografia del collettivo comprende Deaf Kaky Chumpy (2017) e Stories (2018), quest’ultimo inserito tra i migliori album dell’anno dalla rivista Jazzit.