Esce il 13 Dicembre 2020 in tutte le Piattaforme Streaming e nei Digital Store, La Ballata dell’Ammalato, il Nuovo Singolo di Carlo KAMAL Bonomelli.

Carlo Bonomelli, nato alle pendici dell’Adamello, in Valle Camonica (BS) negli anni ’80 del secolo scorso, è unartista poliedrico e fin dalla prima infanzia ama spaziare tra le varie arti più o meno consapevolmente. Musicalmente autodidatta, nei primi anni ’00 prende parte a diversi progetti musicali dai generi più disparati (e disperati). Nel 2007 inizia il suo progetto solista e durante un viaggio in Nepal riceve in dono il nome di battaglia Kamal. Inizia la produzione dei primi (più o meno immorali) demo (rigorosamente autoprodotti in cantina).

Nel 2010 si trasferisce in Australia e dopo aver girovagato per qualche anno tra Australia e Asia, nella primavera del 2013 torna in Italia e inizia a registrare il suo primo album ufficiale “La bacchetta magica e altre storie …”, seguito dall’EP in lingua inglese molto maccheronico (registrato con lo pseudonimo di Carlones Kamal) “Don’t Think too Much” (2015) e successivamente dall’album “2017. Aborigeni Italiani” (2017).

Nel 2016 pubblica, utilizzando il suo nome di battesimo, il singolo-videoclip “La Pillola anti crisi” prodotto da Palbert. Nel 2017 pubblica anche (solo in formato digitale) “Leggende della Valle Camonica vol.1”: un lavoro strumentale di carattere sperimentale completamente realizzato in solitudine utilizzando strumenti più o meno convenzionali, utilizzato altresì all’interno di una installazione artistica della pittrice Francesca Cocchi.



Nell’estate del 2019 esce l’EP digitale (poi stampato con l’aggiunta di un paio di bonus tracks nel 2020) “Trittico esistenzialista #1” in contemporanea al singolo e videoclip del brano “Morire”. Fatta esclusione per il corrente anno 2020, la sua attività concertistica è stata in questi anni piuttosto fitta (seppur rimanendo prevalentemente nell’underground più becero), portandolo un po’ in giro per tutta Italia ma non soltanto, anche in Portogallo, Bulgaria, Lettonia, Romania e Svizzera. Suona da solo o talvolta in compagnia di altri musicisti. Vive e lavora tra la Valle Camonica e il resto dell’Universo attualmente conosciuto (almeno da lui).

