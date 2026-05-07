L’8 Maggio esce “Siamo stati eroi” di Sergio Sdraule: il lato più amaro della nostalgia

Accade così, in un momento spesso silenzioso ed improvviso, che il passato torna a bussare alla memoria. Non chiede permesso: delicatamente si insinua tra i ricordi, tra una fotografia ingiallita ed un sorriso dimenticato. È in questo attimo sospeso tra nostalgia e tenerezza che prende vita “Siamo stati eroi feat. Maurizio Vercon (Artisti Online)”, un brano dolce ed universale, capace di toccare corde profonde con una sincerità disarmante.

Il testo parla di un uomo che si guarda indietro, verso una giovinezza vissuta con intensità e idealismo. I sogni, le amicizie, le notti condivise e quell’illusione di poter cambiare il mondo diventano immagini vivide, quasi cinematografiche. Ma il tempo, con la sua inevitabile trasformazione, ha lasciato segni profondi: ciò che resta è il rammarico per una realtà più disillusa, dove “il mondo ha cambiato noi” diventa una verità difficile da accettare, ma impossibile da ignorare.

La narrazione si sviluppa attraverso una scrittura evocativa, ricca di dettagli quotidiani che rendono tutto estremamente reale: i Beatles cantati sull’erba, le notti di maggio, la taverna dai tavoli macchiati di vino. Frammenti di vita che costruiscono un mosaico emotivo autentico, in cui ogni ascoltatore può riconoscersi.

Dal punto di vista musicale, “Siamo stati eroi” abbandona qualsiasi idea di morbidezza per muoversi su coordinate decisamente più rock e viscerali. L’arrangiamento si basa su chitarre elettriche sature e distorte, che amplificano il racconto, trasformando la nostalgia in qualcosa di più ruvido e irrisolto.

Il cuore del brano si condensa in una frase che colpisce per la sua forza e semplicità:

“Siamo stati eroi di questo mondo che non ci ha visto mai”, che sottolinea l’eroismo invisibile di una generazione che ha lottato, amato e sognato senza mai ricevere riconoscimento.

A firmare il brano è Sergio Sdraule, autore sia del testo che della musica, capace di trasformare un vissuto personale in una narrazione in cui ci si può rispecchiare. L’arrangiamento è invece curato da Maurizio Vercon, la cui sensibilità musicale contribuisce a dare profondità e coerenza all’intero progetto, valorizzando ogni sfumatura del brano.

Con Siamo stati eroi l’artista firma un brano capace di unire memoria e identità, trasformando la nostalgia in racconto condiviso. Un pezzo che offre uno spazio in cui ritrovarsi.

Il brano sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio 2026, pronto a incontrare chi, almeno una volta nella vita, ha creduto di poter cambiare il mondo.

Sergio Sdraule è un artista e autore poliedrico che attraversa da decenni la scena musicale italiana con uno stile personale e sincero. Nato artisticamente tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, ha vissuto in prima persona l’evoluzione della musica d’autore, del pop-rock e della dance italiana, portando in ogni progetto la forza del suo vissuto e una visione sempre lucida sul presente.

Negli anni ’80 ha affiancato Angelo Baiguera in due tournée come gruppo spalla del leggendario Fabrizio De André. Con lo stesso Baiguera ha condiviso il palco in diverse tappe del Festivalbar, incluse due finali nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Nel 1984 è stato tra i finalisti del Festival di Castrocaro.

Durante gli anni ’90, Sdraule ha esplorato anche il mondo della musica dance, producendo numerosi vinili per varie etichette sotto pseudonimi come Venus 1999, Cinecittà ed Euphoria, in collaborazione con il batterista Franco Zulian. Con il gruppo SHAWA, composto da Francesco Contadini, Mimmo Rossi, Franco Zulian e lo stesso Sdraule, ha inciso il brano “Don’t Change” per l’etichetta Discoclub, trasmesso frequentemente dalle principali radio italiane.

Nel 2025 è tornato alla pubblicazione discografica con il brano “Punto a capo Feat. Maurizio Vercon”, segnando una nuova fase artistica improntata a una scrittura più matura e consapevole.

Il 2026 si apre invece con “Siamo stati eroi Feat. Maurizio Vercon”, suo primo brano distribuito nell’anno, che consolida ulteriormente questa collaborazione.

Sergio Sdraule è oggi presente su tutte le principali piattaforme musicali, dove è possibile riscoprire anche i suoi brani storici, cercandolo sia con il proprio nome sia con lo pseudonimo BEDA.