Kuta Roma – concerti dal 16 al 21 luglio (Elektrocomplessino – Adika Pongo – Saverio Martucci)

KUTA ROMA

OLTRE 60 CONCERTI

Programmazione dal 16 al 21 luglio

Un’oasi urbana situata nel cuore di Tor di Quinto,

Kuta Roma è un’oasi urbana situata nel cuore di Tor di Quinto, a Roma nord, dove ogni momento della giornata si trasforma in un’esperienza unica. Più di 60 concerti live a ingresso gratuito fino all’8 settembre per soddisfare qualsiasi gusto musicale e molti altri eventi, dal dj set al karaoke, passando per la serata “matchMe”, per il piano bar e molto altro. Un luogo dove l’eleganza e il relax si fondono, creando l’ambiente ideale per chi cerca un’atmosfera rilassante e allo stesso tempo stimolante. KUTA Roma non è solo un lounge bar e un ristorante, ma un vero e proprio punto di ritrovo dove la giornata dà spazio al divertimento. Un luogo dall’atmosfera nuova, invitante, perfetta per disconnettersi e ricaricare le energie. L’arredo, stila Asian, curato nei minimi dettagli, combina elementi di design contemporaneo con tocchi di natura, come piante verdi e materiali naturali, che aggiungono un senso di tranquillità all’ambiente.

Kuta Roma

Via Fornaci di Tor di Quinto 10, Roma

Inizio concerti ore 21:00

Ingresso gratuito

MARTEDI’ 16 LUGLIO

ELEKTROCOMPLESSINO

Elektrocomplessino – All Stars Quartet con le stelle de La Conventicola Degli ULTRAMODERNI in una insolita veste elettrica: funk, acid jazz, disco&lounge con il Fender Rhodes di Mirkaccio Dettori, la batteria di Alberto Botta, il basso elettrico di Guido Giacomini e il suadente sassofono di Peppe Ricciardo.

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

ADIKA PONGO – ore 21:00

Con una media di un centinaio di date l’anno si sono prefissati il compito di portare in giro in Italia e in Europa, quella che viene chiamata “Soul Disco” e che era suonata da band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire, le Sisters Sledge e la Kool & The Gang. Un vero “Tribute to The Disco” atto a creare un gioco fatto di buona musica e tanta energia condivisa con il pubblico. Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti

SABATO 20 LUGLIO

SAVERIO MARTUCCI – ore 21:00

Sul palco del Kuta questa sera si esibirà il cantante e polistrumentista Saverio Martucci che ci trasporterà in un viaggio nella musica grazie al suo stupendo repertorio. Non mancate!

DOMENICA 21 LUGLIO

KUTA CANTA LUCIO DALLA

SAVERIO MARTUCCI INTERPRETA LUCIO DALLA

Saverio Martucci reinterpreta Lucio Dalla. Un omaggio al grande artista italiano eseguito da un giovane cantautore che canterà alcuni dei più grandi successi dell’artista bolognese alternati a brani originali. Saverio Martucci nasce a Benevento il 2 maggio 1984. Ha studiato pianoforte classico al conservatorio Nicola Sala di Benevento, frequentando anche il triennio di scrittura per organici jazz. Con la canzone Cantabile inizia una lunga collaborazione con il maestro Beppe Vessicchio. Scrive per Nicky Nicolai e Stefano Di Battista la canzone Sentirsi Walter. Nel 2015 realizza un Ep per l’etichetta Jando Music.

Nel 2016 collabora con la pianista Rita Marcotulli, come cantante solista, al progetto Omaggio ai Pink Floyd. Nel 2017 scrive per Piero Mazzocchetti ” Voglio soltanto che ritorni” che in Germania rimane per diversi mesi terza in classifica. Nel 2018 partecipa alla trasmissione The Voice, seppur non scelto per la diretta, il quotidiano La Stampa lo definisce tra i migliori cinque cantanti. Nello stesso anno a Forlì condivide il palco con Fiorella Mannoia nell’omaggio a Lucio Dalla. Nel 2020 scrive e pubblica il suo primo album dal titolo “Desideri”.