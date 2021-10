Kubark Project: è uscito il nuovo album dei D-Tox

Dopo numerose anticipazioni nelle scorse settimane, è finalmente disponibile da oggi su tutti i digital store e le piattaforme di streaming il nuovo disco dei romani D-Tox dal titolo Kubark Project.

Dodici tracce di thrash metal urticante e borioso, in bilico tra l’integrità di una band che ha chiari nella mente i riferimenti ai progenitori della Bay Area, ma sa declinare con personalità e carattere un genere dove la potenza e l’aggressività è tutto. Kubark Project non è solo thrash metal composto e suonato con maestria, infatti è anche l’occasione per sviscerare un concept ricercato che la band romana ha costruito sulla narrazione di un gruppo di quattro ragazzi che si introducono in un manicomio abbandonato. Metal che si accompagna a contenuti ispirati e intriganti, questo il marchio di fabbrica di un lavoro imperdibile per gli appassionati del genere pubblicato dalla sempre prolifica e attivissima Volcano Records & Promotion.

Ascolta Kubark Project

https://open.spotify.com/album/75HvkbOuCIgvIbUvzcdKhu?si=M-7yWMdPQ3OXRyuACbsJhw

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/dtoxroma