KOZMINSKI – in uscita il nuovo album “Un oceano di zeri”

Kozminski con il brano Il computer anticipano l’uscita del nuovo album, Un oceano di zeri, prevista per novembre.

Il brano è accompagnato da un videoclip fortemente evocativo, Il computer, dove immaginano una band di cyborg che resiste all’omologazione continuando a suonare, a riaffermare, cioè, il valore di una musica fatta di strumenti reali, gesti fisici, energia collettiva.

Con la sua miscela di urgenza rock, atmosfere atipiche e scrittura cantautorale, Il computer rappresenta uno dei tasselli centrali del nuovo disco. Un oceano di zeri si muove tra alternative folk/rock e riflessi wave, raccontando figure comuni e fragili che cercano di orientarsi in città svuotate e in un presente sempre più tecnologico e impersonale.

Registrato e prodotto da Giuliano Dottori e mixato da Max Lotti, il singolo segna l’inizio di un nuovo capitolo per i Kozminski, confermando la loro capacità di raccontare la contemporaneità con suono diretto e parole nitide.

Il gruppo si muove con naturalezza tra riferimenti internazionali (Wilco, Elliott Smith) e italiani (Jannacci, Sinigallia), mantenendo una voce personale e riconoscibile.

Video del brano Il computer

Cenni biografici

Kozminski esordiscono nel 2007 con l’EP Bausan, seguito nel 2009 dall’album omonimo e nel 2013 da Il primo giorno sulla Terra, prodotto da Amerigo Verardi con la collaborazione di Giuliano Dottori e Andrea Mottadelli.

Quest’ultimo lavoro porta la band in tour in Italia e in Europa, ricevendo ottimi consensi dalla critica, che lo descrive come “un rock nervoso, intenso come la wave e con la testa nel folk pop più astratto e stralunato”.

Nel 2019 esce Sempre più lontani, una raccolta di sei brani sospesi tra rock alternativo e indie. Dopo un periodo di assestamento interno, i Kozminski sono pronti a tornare con Un oceano di zeri: dieci nuove canzoni lucide e disincantate, che si inseriscono con forza e consapevolezza nel grande libro collettivo della musica italiana contemporanea.