Kool & the Gang: si torna in pista con “People Just Wanna Have Fun”

Un manifesto di leggerezza, di funky, di dance e soprattutto di quel modo R&B che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Parliamo dei Koll & the Gang che tornano con un 34-esimo disco uscito oggi per Astana Music dal titolo “People Just Wanna Have Fun”, e anticipato in rete dai singoli “Let’s Party” e “We Are The Party”:



Una storia che l’anno prossimo festeggerà 60 anni, oltre 90 milioni di dischi venduti e un suono che è divenuto famoso in tutto il mondo. Oggi ritroviamo i membri fondatori, gli storici Robert “Kool” Bell (bassista) e George “Funky” Brown (tastierista, batterista e produttore di questo album), e lungo l’ascolto – che sembra voler riassumere un po’ tutta questa enorme carriera – troveremo anche le ultime registrazioni di alcuni membri fondatori: il fratello di Kool Ronald “Khalis” Bell e Dennis “D.T.” Thomas, morti rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

“Hai il funk, hai le tracce più jazz, abbiamo alcune ballad lì dentro. Poi ci sono canzoni che passano al genere pop. Passiamo dagli anni ’70, ’80, fino ad oggi. È vecchia scuola, è nuova scuola – abbiamo catturato tutto. Le persone si sono divertite con tutta la nostra musica nel corso degli anni. Quindi direi che questo album riassume tutto”. Robert “Kool” Bell