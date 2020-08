Liberty by Klippa Kloppa

KLIPPA KLOPPA

Liberty

Snowdonia Dischi

2019



Sono ormai vent’anni che l’experimental magic combo casertano si reinventa attraverso una copiosa produzione discografica che ha sempre reso vano il tentativo di afferrarne e delimitarne la cifra stilistica. Se c’è una costante nel modus operandi deiquesta è solo l’incostanza e l’imprevidibilità. Come pochi altri nomi di culto della Penisola, il progetto fondato da(con il successivo coinvolgimento die quello, più recente, del batterista) ha saputo costruirsi una solida reputazione e mietere consensi senza rinunciare a un grammo della propria eccentricità e bizzarria. Iniziate nel 2017 e terminate un anno dopo, le incisioni delle dieci trace dihanno avuto una gestazione e un corso piuttosto travagliati. Malgrado ciò si tratta dell’album più accessibile e corale mai realizzato dalla band, un po’ come il “White Album” della loro carriera gettato nel ventre molle della canzone e del cantautorato italiani di ogni epoca e latitudine, tenendo tuttavia il timone saldamente fermo verso rotte sempre avvincenti e fuori dai cliché.

Il fatto che già da molti anni una costola del gruppo madre, vale a dire il progetto in duo di Prete Criminale e Mr. Draghen si cimentasse, specie dal vivo, a rielaborare il songbook di diversi autori italici (noti o meno che fossero) accanto alla deliberata scelta di usare l’italiano nei testi dalla pubblicazione di “Io ti lecco quando vuoi” (2006) rende la faccenda dell’album in questione meno estemporanea e insolita di quel che si potrebbe supporre. Aggiungetevi anche che Mazzocca e soci sono famelici ascoltatori e scopritori di musica a 360 gradi ed ecco che i conti tornano senza fare una piega. La pruriginosità di tali interessi e influenze è sempre andata a braccetto con uno spirito radical-demenziale di sofisticata fattura, provocatorio e disinibito quel tanto che serviva a testi e titoli dei brani per adattarsi a un’idea di musica tanto figlia dei Residents quanto degli Squallor, con in mezzo tutto il resto che è possibile ascoltare e suonare in ambito pop-rock, elettronico, minimal lo-fi e-colto-sperimentale.

Figlio maggiore di questo lungo percorso, “Liberty” è il manifesto di un musichiere italico stilisticamente obliquo e raffinato, incisivo nella simbiosi di testi e suoni dotati del potere di sorprendere senza mai oltrepassare quel fragile confine che separa l’originalità dalla smania di strafare. Militante e caustico nell’arrembante passo chitarristico e duplice impasto vocale di Cinghiali, trasognato e metaforico nelle iridescenti armonie di Alla fine della giostra e in quelle più lisergiche di Bach, l’album sfodera e inanella uno dietro l’altro ulteriori numeri sensazionali quali Cotidie (rarefazione in acido di qualcosa che, nel testo introspettivo e nell’interpretazione di Mariella Capobianco, riesce a evocarmi l’epica dei magnifici Franti), Il velo di Omero (pugnace esercizio rock in punta di chitarra), la strumentale Blast (concitazione grunge-punk con venature prog), Incido sull’atmosfera (pop sghembo trafitto di elettricità ed elettronica) e Nature morte (euro synth-pop su di giri accompagnato da un testo che più Battiato non si può).

In coda a tutto questo ben di Dio ecco infine Un mondo migliore, il brano più esteso e cangiante del disco in cui torna a far faville l’accoppiata Capobianco-Baccigalupi, qui alle prese con una surreale filastrocca pop che nel suo reiterato chorus vocale si mescola in modo irresistibile al baluginare frenetico dei più vari accenti strumentali. Andando un po’ per il dritto e po’ per il rovescio, con “Liberty” i Klippa Kloppa ridisegnano nel solito modo audace e personale i contorni meno sbiaditi del pop-rock tricolore, consapevoli che sarà una sfida magnifica riuscire a replicare l’autorevolezza e la freschezza di tale gioiellino.

Voto: 8/10

Genere: Alternative Rock-Pop / Songwriting

Musicisti:

Nicola Mazzocca – bass, guitar, keyboards, vocals

Mariano Caiazzo – guitar, vocals

Mariella Capobianco – vocals, lyrics

Simone Caputo – keyboards, vocals

Marco Di Gennaro – drums, vocals

Mauro Baccigalupi – vocals #1 e #10

Tracklist:

01. Cinghiali

02. Alla fine della giostra

03. Bach

04. Cotidie

05. Blast

06. Lyudmila Pavlichenko

07. Il velo di Omero

08. Incido sull’atmosfera

09. Nature morte

10. Un mondo migliore

