KINGS OF LEON unica data italiana il 22 giugno 2025

I Kings of Leon dal vivo “La Prima Estate” – Unica data italiana dopo 8 anni!

I Kings of Leon tornano in Italia dopo 8 anni il 22 giugno 2025 a Lido di Camaiore, nell’ambito della manifestazione “La Prima Estate” .

Tra le band alternative rock più influenti degli ultimi 20 anni, i Kings of Leon hanno incantato il pubblico di tutto il mondo con esibizioni leggendarie nei più importanti festival, tra cui Glastonbury, Roskilde, Coachella e numerose partecipazioni al Lollapalooza . Una band multi-platino che ha vinto tre Grammy Awards e oltre 20 milioni di album venduti ed ha stabilito il nuovo record di presenza a Hyde Park, Londra .

Una formazione stellare

Il festival ospiterà anche:

St. Vincent – ​​la regina indiscussa dell’indie rock americano;

– ​​la regina indiscussa dell’indie rock americano; Air – il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione;

– il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; Mogwai – band post-rock, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa;

– band post-rock, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa; TV alla radio – rock alternativo, sul palco dopo anni di silenzio;

– rock alternativo, sul palco dopo anni di silenzio; Spiritualized – rock psichedelico ed elettronico guidati da Jason Pierce ;

– rock psichedelico ed elettronico guidati da ; Yard Act – quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir Elton John .

– quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir . Calibro 35 – tra i progetti più intraprendenti e raffinati della scena musicale alternativa italiana ;

tra i progetti più intraprendenti e raffinati della scena musicale alternativa italiana Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl, accompagnato dalla piccola orchestra La Milano Elettrica.

Biografia

I Kings of Leon (KoL) sono una rock band statunitense nata nel 1999 a Franklin, Tennessee . Il gruppo è composto dai fratelli:

Caleb Followill (voce e chitarra ritmica)

(voce e chitarra ritmica) Ivan Nathan Followill (batteria e percussioni)

(batteria e percussioni) Michael Jared Followill (basso)

(basso) Matthew Followill cugino (chitarra solista)

La band ha inizialmente ottenuto un grande successo nel Regno Unito, UK Top 40 , in cui nove dei loro singoli entrarono nella UK Top 40 Singles, Youth and Young Manhood e Aha Shake Heartbreak hanno raggiunto la Top Five degli album più venduti, mentre Because of the Times è riuscito a stabilirsi al primo posto.

L’album Only by Night è stato disco di platino negli Stati Uniti ed è stato certificato 9 volte disco di platino in Australia.