Kings of Leon – annullata la data del 22 giugno a Lido di Camaiore

I Kings of Leon hanno annunciato che Caleb Followill ha recentemente subito un grave infortunio, fratturandosi il tallone e rendendo necessaria un’importante operazione d’emergenza che gli impedirà di viaggiare e di esibirsi. Il processo di recupero, sotto stretto controllo di esperti ortopedici, dovrebbe durare circa 8 settimane.

La band, con grande rammarico, ha quindi cancellato tutti gli show da headliner previsti nei festival di Regno Unito ed Europa nei mesi di giugno e luglio di quest’anno, inclusa la partecipazione a La Prima Estate 2025 del 22 giugno.

Il festival sta già lavorando per individuare l’artista che salirà sul palco di Lido di Camaiore al posto dei Kings of Leon e si ripromette di tornare dal pubblico con tutti gli aggiornamenti in merito nel più breve tempo possibile.