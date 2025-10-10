KIKO LOUREIRO dal vivo a Bologna (1 dicembre) e Torino (2 dicembre) 2025

Kiko Loureiro, straordinario chitarrista degli Angra e dei Megadeth, oltre che acclamato compositore solista, si esibirà a Bologna, martedì 2 dicembre, presso l’Alchemica Club.

Il concerto, inizialmente previsto al Locomotiv Club, è stato spostato nella nuova location per motivi di capienza, offrendo così al pubblico l’opportunità di vivere uno show più intimo e coinvolgente.

Sul palco con Kiko ci saranno Bruno Valverde alla batteria (Angra, Richie Kotzen, Adrian Smith) e Bruno Andreoli al basso (Angra, Sons of Apollo). Insieme proporranno una setlist imperdibile, che attraverserà le fasi più significative della carriera del chitarrista: dai classici degli Angra e dei Megadeth, fino ai brani della sua produzione solista.

Ad aprire la serata ci sarà un ospite speciale, Adam Smith, chitarrista colombiano attivo negli Stati Uniti come direttore musicale e solista del progetto Rock Show At Sea (dai produttori di Rock of Ages). Nel suo curriculum figurano collaborazioni e aperture per artisti del calibro di Ozzy Osbourne, Skid Row e Symphony X, tra gli altri.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova location.

Per la data del 2 DICEMBRE 2025 all’Alchemica Club (Bologna )

Per la data del 3 DICEMBRE 2025 a EL BARRIO (Torino)

Biografia

Kiko Loureiro è nato il 16 giugno 1972 a Rio de Janeiro. Ha iniziato a studiare chitarra classica all’età di 11 anni e, pochi anni dopo, si è appassionato al progressive rock, all’heavy metal, al jazz e alla fusion, scoprendo così la sua vera vocazione musicale.

Le sue influenze spaziano da leggende come Jeff Beck, Jimmy Page, Paco de Lucía, Herbie Hancock, Pat Metheny e Hermeto Pascoal, fino a band storiche come Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden e Van Halen.

Queste ispirazioni, unite a ore di studio e dedizione, hanno contribuito a forgiare il suo stile unico e versatile.

A soli 21 anni, Kiko ha pubblicato con gli Angra il primo album in studio, Angels Cry (1993). Registrato in Germania e distribuito in tutto il mondo, il disco ha venduto oltre 100.000 copie e ottenuto il disco d’oro in Giappone.

Con gli Angra, Loureiro ha inciso altri sette album in studio, oltre a tre CD live e due DVD, conquistando un ulteriore disco d’oro per Rebirth (2001) e portando la band in tournée internazionali che ne hanno consacrato il successo.

Oggi, Kiko è in tour con la sua band per la prima volta come solista, proponendo dal vivo brani che ripercorrono tutte le fasi della sua carriera, inclusi i momenti più iconici con Angra e Megadeth.

Dopo oltre trent’anni di carriera, Kiko Loureiro si conferma come uno dei chitarristi più completi e rispettati al mondo, un artista che continua a mettersi alla prova e ad esplorare nuove sonorità e idee innovative.