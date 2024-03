Kid Yugi,la nuova rivelazione del rap italiano, annuncia un concerto al festival Un’Estate da BelvedeRE (Caserta) il 6 luglio

KID YUGI

SABATO 6 LUGLIO 2024

BELVEDERE DI SAN LEUCIO – CASERTA

UN’ESTATE DA BELVEDERE IX edizione

Kid Yugi, il rapper rivelazione del 2023, annuncia un concerto a Caserta al festival Un’Estate da BelvedeRE. Sabato 6 luglio 2024 si esibirà al Belvedere di San Leucio, nell’ambito della IX edizione del festival diretto da Massimo Vecchione.

I nomi del diavolo, il suo nuovo lavoro discografico pubblicato l’1 marzo, è stato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). Un grande successo che conferma l’ascesa del giovane artista pugliese che ha già conquistato quattro dischi d’oro e uno di platino, col suo debut album.

I biglietti per l’atteso live di Kid Yugi a Caserta, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, sono già disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2.

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper classe 2001, tra i nomi di punta della nuova scena italiana. Nato e cresciuto a Massafra, in provincia di Taranto, inizia a fare rap dalla prima adolescenza ma è solo a febbraio 2022 che pubblica il suo primo singolo “Grammelot” su Spotify. Due mesi dopo inizia a lavorare con Underdog Music e Thaurus Music pubblicando i singoli “Sturm Und Drag“, “Kabuki”, “King Lear” e “DEM” in collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive che ha anticipato la pubblicazione di The Globe, il suo primo album ufficiale.

Il 2023 è l’anno della svolta: a maggio pubblica l’ep Quarto di bue in collaborazione con il producer The Night Skinny che riscuote grande successo nel panorama urban italiano. Ma è la collaborazione nel disco “La Divina Commedia” di Tedua a mostrare il talento cristallino di Kid Yugi a tutta Italia. In seguito arriva la collaborazione in “Figlio Unico” con Irama, Rkomi ed Ernia e nell’autunno collabora anche con Noyz Narcos e Salmo nel disco “CVLT”.

A gennaio di quest’anno ha pubblicato “Paganini” il primo estratto del suo nuovo disco ufficiale, I nomi del diavolo. Il disco ha debuttato al primo posto della classifica settimanale degli album e in quella dei cd-vinili-musicassette più venduti in Italia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Un nuovo traguardo per il giovane rapper tarantino con questo nuovo progetto discografico, ispirato a Il signore delle mosche di William Golding, che contiene le collaborazione con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia, Tony Boy, Artie 5ive, Papa V, Noyz Narcos e Simba La Rue.

Il concerto di Kid Yugi a Caserta si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da BelvedeRE 2024” che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio, infatti, ci saranno eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Già annunciati Giovanni Allevi (13 giugno), Nayt (18 giugno), Paolo Crepet in “Prendetevi la Luna” (27 giugno), PFM (4 luglio), Tony Hadley (11 luglio), Inti-Illimani e Giulio Wilson (18 luglio), Eduardo De Crescenzo (19 luglio), Fulminacci (20 luglio), Nick Mason (23 luglio) e Elio e le Storie Tese (24 luglio), per Belvedere Session. Mentre Gigi D’Alessio (6, 7, 8, 14 e 15 settembre), Il Volo (9 settembre) e Antonello Venditti (10 settembre) saranno i protagonisti di Reggia Session.

Ufficio Stampa UN’ESTATE DA BELVEDERE

Umberto Di Micco dmvcomunicazione@gmail.com