KIARA D.V. Feat. Pamela Ivonne – Cole: in radio e in digitale il nuovo singolo “MY TIME”

Da venerdì 16 settembre è in radio e disponibile in digitale “My Time”, il nuovo singolo della tastierista e producer KIARA D.V. (nome d’arte di Chiara del Vaglio), realizzato in collaborazione con la cantante inglese Pamela Ivonne – Cole.

Il brano, registrato a Londra, rivisita in chiave moderna le sonorità funky-dance degli anni ’70 e ’80, snodandosi attraverso una melodia spiccatamente catchy e un groove trascinante.

Composto e prodotto dalla stessa KIARA D.V., che ha affidato al paroliere inglese Jake Lehdbitte la stesura del testo, “My Time” descrive quel momento cruciale della vita in cui è necessario voltare pagina e guardare avanti con una nuova consapevolezza.

«“My Time” è “il mio momento”, ossia quel momento in cui una persona decide che è tempo di riprendere in mano la propria vita e di troncare col passato, senza voltarsi indietro – Spiega KIARA D.V. – Il passato, però, è presente nella veste musicale del brano; perché la musica non è un affare solo per giovani. Non è che i giovani degli anni ’70, ’80 e ’90, una volta diventati adulti, abbiano smesso di ascoltare musica! Bisogna quindi ricordarsi che esiste anche una fascia di pubblico over 40, che non si identifica nelle mode giovanili attuali. Questo è il pubblico a cui voglio rivolgermi: non ai “giovani d’oggi”, ma ai “giovani di ieri”».

KIARA D.V. ha voluto conferire al suo nuovo singolo un taglio internazionale, giovandosi della sinuosa voce black di Pamela Ivonne – Cole (nota oltremanica anche per aver ricoperto il ruolo di giudice nel programma musicale della BBC “All Together Now”) e avvalendosi della collaborazione di altri ospiti britannici. Oltre alle parole di Jake Lehdbitte, che ha all’attivo collaborazioni con i Bronski Beat, sono infatti presenti in “My Time” i cori di Stephen Granville, ultimo cantante del sopracitato storico trio synth pop, e le chitarre di Jamie McCredie (Kid Creole & The Coconuts).

BIO

KIARA D.V., all’anagrafe Chiara del Vaglio, è una musicista napoletana, naturalizzata milanese.

Ha lavorato come tastierista e pianista in diverse trasmissioni TV nei canali Rai e Mediaset, oltre ad aver preso parte a svariati tour che l’hanno portata a suonare su prestigiosi palchi in giro per il mondo. Vanno citati, tra gli altri, i live del 1997 e del 1998 allo Stadio San Siro con i B-Nario, in apertura rispettivamente ai concerti di Michael Jackson e di Eros Ramazzotti.

Chiara ha anche calcato il palco di Casa Azzurri in Germania nel 2006, in qualità di Pianista Ufficiale, durante il Mondiale di Calcio vinto dalla Nazionale Italiana. Inoltre, nel 2010 si è esibita alla Mark G Etess Arena di Atlantic City, nella tournée americana che accompagnava i bambini della trasmissione Rai Ti lascio una canzone.

Oltre all’attività di strumentista ha sempre portato avanti anche quella di compositrice e producer, spesso realizzando musiche per la televisione o documentari.

KIARA D.V. rappresenta il lato artistico più creativo e personale di Chiara, in cui compone e produce liberamente ciò che le piace e che la ispira, spaziando dalla musica “world” e chill out dell’album “Around the world” (2012), al sound più elettronico dell’EP “Top Crime” (2021), per poi giungere al pop dal sapore anni ’70-’80 del singolo “My Time”, realizzato a Londra con artisti inglesi.

